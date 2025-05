Efekt Rafała Brzoski w energetyce. Prostsza faktura i jeszcze więcej fotowoltaiki

Rządowy Zespół ds. Deregulacji, kierowany przez szefa InPostu Rafała Brzoskę, został powołany przez Radę Ministrów w marcu, w ramach planu gospodarczego „Polska – Rok Przełomu”. Główne zadania zespołu polegały na rekomendacji zmian legislacyjnych z myślą o potrzebach obywateli oraz przedsiębiorców. W ramach działań zespołu uzgodniono także potrzebę przygotowania konkretnych zmian w obszarze m.in. energetyki. Planowana zmiana, ujęta w projekcie ustawy „w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki”, zakłada między innymi, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych mają być bardziej przejrzyste.

Czytelniejsze faktury za prąd

Zgodnie z propozycjami, na pierwszej stronie rachunku za prąd ma znaleźć się podsumowanie najważniejszych informacji, w tym całkowita kwota do zapłaty w widocznym miejscu. Łatwiejsze ma być też zrozumienie struktury opłat za energię. Powszechnie dostępna ma być forma elektroniczna korespondencji. Jednocześnie odbiorcy będą mieli możliwość kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie, co ma zabezpieczyć interesy osób wykluczonych cyfrowo.

Łatwiej z przyłączeniem OZE do sieci

Łatwiej ma być także przyłączyć OZE do sieci. Ma zostać rozszerzona formuła tzw. cable poolingu (współdzielenie przyłączy do sieci elektroenergetycznych) o możliwość wykorzystania magazynów energii. Ma to pozwolić na efektywniejsze zarządzanie nadwyżkami energii. „Dodatkowo, dzięki możliwości łączenia różnych technologii, np. fotowoltaiki i energetyki wiatrowej z magazynami energii rozwiązanie pozwoli na lepsze zarządzanie nadwyżkami energii, poprawi (spłaszczy) produkcję energii w punktach przyłączenia instalacji wytwórczych OZE. Tym samym zwiększy bezpieczeństwo pracy sieci, zwiększy efektywność jej wykorzystania i poprawi zarządzanie mocą przyłączeniową” – czytamy w założeniach. Zaplanowano także podwyższenie progu mocy zainstalowanej energii elektrycznej, od którego wymagane jest uzyskanie koncesji na wytwarzanie prądu - z 1 MW do 5 MW.