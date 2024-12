Wyłączane elektrownie

Przyspieszone zapotrzebowanie na energię elektryczną przyczyniło się do powstania obszarów wysokiego i podwyższonego ryzyka, wraz z planowanym wycofaniem elektrowni opalanych paliwami kopalnymi.NERC ustalił, że do 2034 r. potwierdzono wycofanie z eksploatacji mocy w różnych elektrowniach rzędu 78 GW, a kolejne 37 GW zaplanowano do wyłączenia. Z wyliczeń agencji wynika, że każdy jeden 1 GW mocy może pokryć zapotrzebowania dla nawet 1 mln amerykańskich domów.