Firmy szukają opłacalności magazynów energii. "Finansowanie jest wielką niewiadomą"

Przypomnijmy, że Komisja Europejska zatwierdziła na początku października polski program pomocy państwa o wartości 1,2 mld euro, który ma wspierać inwestycje w magazyny energii elektrycznej. Polski program zakłada wsparcie dla budowy magazynów energii elektrycznej o pojemności nie mniejszej niż 5,4 GWh. Środki na jego realizację będą pochodzić częściowo z funduszu modernizacyjnego i częściowo z Funduszu Odbudowy. Program ma wspierać budowę magazynów energii o pojemności co najmniej 4 MWh. Na pomoc będą składały się dotacje i pożyczki. Łączna kwota dotacji i pożyczek nie może przekraczać 45 proc. kosztów inwestycji, przy czym limit ten można zwiększyć do 65 proc. w przypadku pomocy dla małych przedsiębiorstw i do 55 proc. w przypadku pomocy dla średnich przedsiębiorstw.

Czytaj więcej OZE Remigiusz Nowakowski: Energetyka cierpi na brak stabilizatorów OZE Po 10 latach znacząco wzrósł udział OZE w produkcji energii elektrycznej. Są to jednak źródła częściowo niesterowalne potrzebujące stabilizatora. Tymczasem moc dyspozycyjna dramatycznie spada. To dylemat, którzy trzeba rozwiązać jak najszybciej – mówi Remigiusz Nowakowski, wiceprezes Qair Polska oraz prezes Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych DISE, które organizuje jubileuszowy 10 Kongres Energetyczny DISE we Wrocławiu.

Liczba projektów magazynów energii, które mogą powstać w kolejnych latach rośnie. Jak wynika z wykazu projektów zgłoszonych do certyfikacji aukcji rynku mocy Polskich Sieci Elektroenergetycznych w latach 2021 – 2023 r., łączna moc takich instalacji, gdzie inwestorzy byliby chętni na uczestnictwo w rynku mocy, wynosi blisko 16,4 GW.

Rozwój projektów słonecznych dochodzi do ściany. Wszyscy czekają na ustawę wiatrakową

Branża OZE rozwija obecnie projekty fotowoltaiczne, których na rynku jest coraz więcej. Rynek jednak czeka na odblokowanie ustawy wiatrakowej, która dzięki zmniejszeniu dystansu lokowania farm wiatrowych do najbliższych zabudowań do 500 m., może pozwolić na większą podaż projektów na rynku. Ustawodawca zakłada zmniejszenie czasu realizacji inwestycji nawet o trzy lata. Praktyka jednak pokazuje, że jest to często kwestia indywidulana. Głowacki zapowiada w tym kontekście, że spółka planuje dostawiać farmy wiatrowe do już istniejących i planowanych elektrowni słonecznych w ramach tzw. cable poolingu, a więc współdzielenia sieci przez kilka źródeł wytwórczych. – Potencjał energetyki wiatrowej w naszym katalogu inwestycyjnym oceniamy na ok. 30 proc. z tych projektów , dla których mamy już warunki przyłączenia, czyli ok. 400 MW. Łącznie nasze projekty słoneczne i magazynowe dysponują warunkami przyłączenia o mocy 1,2 GW. Licząc projekty na wczesnej fazie rozwoju nasz potencjał wynosi 3,2 GW na projekty słoneczne i magazynowe – wymienia dyrektor krajowy Lightsource bp w Polsce.