Uprawnienia do emisji CO2 spoza UE? Polska chce mieć alternatywę

Polska naciska na Unię Europejską, aby zezwoliła na większy import tańszych międzynarodowych uprawnień do emisji CO2 w ramach proponowanego celu redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r. – donosi agencja Bloomberg.

Publikacja: 08.09.2025 19:19

Foto: Adobe Stock

Bartłomiej Sawicki

Polski rząd uważa, że dostępna pula uprawnień do emisji CO2 będzie w kolejnych latach niewystarczająca, co przełożyć się może na kolejne wzrosty cen energii i ciepła.

Zwiększyć elastyczność zakupu uprawnień do emisji CO2 z importu

Rząd w Warszawie chce zwiększyć limit uprawnień do 10 proc. bazowych emisji netto UE z 1990 r., w porównaniu z 3 proc. proponowanymi przez Komisję Europejską, zgodnie z dokumentem udostępnionym innym państwom członkowskim, a do którego dotarła agencja Bloomberg. Takie uprawnienia powinny być dostępne od 2031 r., pięć lat wcześniej niż proponuje UE, do wykorzystania zarówno na unijnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, jak i w sektorach poza nim.

Jak wskazuje agencja Bloomberg, Polska argumentuje, że importowane uprawnienia do emisji CO2 mogłyby ustabilizować krajowe ceny samych uprawnień, które gwałtownie wzrosły w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami. Mogłoby to ulżyć firmom z energochłonnych sektorów takim jak hutnictwo czy cementownictwo. 

Jak się dowiadujemy od osób zbliżonych do rządu, Polska dzięki tej propozycji chce móc więcej pozyskiwać uprawnień do emisji CO2 poza granicami UE. – Chodzi o to, żeby kupować dodatkowe redukcje emisji CO2 np. poprzez dbanie o lasy i dobrostan w innych regionach świata. Zwiększenie limitu do 10 proc. może wydawać się wysokim pułapem, ale trzeba pamiętać, że tempo transformacji jest bardzo szybkie i trzeba być gotowym na mechanizmy zabezpieczające przed znaczącymi podwyżkami  – słyszymy od osób zbliżonych do rządu.

Nowy cel redukcji emisji CO2 ze sprzeciwem Polski

Co więcej, Polska chce zablokować nowy cel redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r. Sceptycznie do tego celu wypowiadają się także Niemcy i Francuzi.

Do 2040 roku unijne emisje mają zostać zredukowane o 90 proc. w stosunku do poziomów z 1990 roku
Klimat i ludzie
Nowy cel klimatyczny UE na 2040 rok budzi emocje. Spór o kredyty węglowe

Krytycy takich rozwiązań ostrzegają, że nadmierne poleganie na międzynarodowych kredytach mogłoby podważyć krajowe wysiłki na rzecz dekarbonizacji i narazić Polskę na ryzyko utraty reputacji, gdyby kredyty nie spełniały norm UE.

Źródło: rp.pl

Energetyka Energetyka zawodowa emisje CO2

