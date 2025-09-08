Aktualizacja: 08.09.2025 20:24 Publikacja: 08.09.2025 19:19
Foto: Adobe Stock
Polski rząd uważa, że dostępna pula uprawnień do emisji CO2 będzie w kolejnych latach niewystarczająca, co przełożyć się może na kolejne wzrosty cen energii i ciepła.
Rząd w Warszawie chce zwiększyć limit uprawnień do 10 proc. bazowych emisji netto UE z 1990 r., w porównaniu z 3 proc. proponowanymi przez Komisję Europejską, zgodnie z dokumentem udostępnionym innym państwom członkowskim, a do którego dotarła agencja Bloomberg. Takie uprawnienia powinny być dostępne od 2031 r., pięć lat wcześniej niż proponuje UE, do wykorzystania zarówno na unijnym rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla, jak i w sektorach poza nim.
Jak wskazuje agencja Bloomberg, Polska argumentuje, że importowane uprawnienia do emisji CO2 mogłyby ustabilizować krajowe ceny samych uprawnień, które gwałtownie wzrosły w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami. Mogłoby to ulżyć firmom z energochłonnych sektorów takim jak hutnictwo czy cementownictwo.
Jak się dowiadujemy od osób zbliżonych do rządu, Polska dzięki tej propozycji chce móc więcej pozyskiwać uprawnień do emisji CO2 poza granicami UE. – Chodzi o to, żeby kupować dodatkowe redukcje emisji CO2 np. poprzez dbanie o lasy i dobrostan w innych regionach świata. Zwiększenie limitu do 10 proc. może wydawać się wysokim pułapem, ale trzeba pamiętać, że tempo transformacji jest bardzo szybkie i trzeba być gotowym na mechanizmy zabezpieczające przed znaczącymi podwyżkami – słyszymy od osób zbliżonych do rządu.
Co więcej, Polska chce zablokować nowy cel redukcji emisji o 90 proc. do 2040 r. Sceptycznie do tego celu wypowiadają się także Niemcy i Francuzi.
Czytaj więcej
Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, unijne emisje mają do 2040 roku zostać zredukowane o 9...
Krytycy takich rozwiązań ostrzegają, że nadmierne poleganie na międzynarodowych kredytach mogłoby podważyć krajowe wysiłki na rzecz dekarbonizacji i narazić Polskę na ryzyko utraty reputacji, gdyby kredyty nie spełniały norm UE.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Polski rząd uważa, że dostępna pula uprawnień do emisji CO2 będzie w kolejnych latach niewystarczająca, co przełożyć się może na kolejne wzrosty cen energii i ciepła.
Agencja Ochrony Środowiska (EPA) ogłosiła, że wycofuje się z formalnego uznania, że zmiany klimatu zagrażają zdr...
Komisja Europejska przedstawiła proponowane źródła dochodów na kolejną perspektywę budżetowa na lata 2028 - 2034...
Po wznowieniu programu Czyste Powietrze - sztandarowego narzędzia poprawy wymiany starych pieców węglowych i ter...
Polski Komitet Energii Elektrycznej skupiający największe spółki energetyczne w Polsce apeluje o pilną reformę s...
Polski Alarm Smogowy sprawdził ile wniosków do Programu pogłębionej termomodernizacji Czyste Powietrze złożono w...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas