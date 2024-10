Sprawdzenie licznika prądu może przeprowadzić dostawca energii elektrycznej

Jeżeli podejrzewamy uszkodzenie urządzenia, możemy do naszego dostawcy energii elektrycznej złożyć wniosek o sprawdzenie, czy licznik pokazuje prawidłowe zużycie prądu. Mamy do tego prawo na postawie paragrafu 50. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

Od dnia zgłoszenia dostawca ma 14 dni na przeprowadzenie kontroli licznika. W przypadku wątpliwości, co do jego właściwego działania, może przekazać go do badania laboratoryjnego. Jeśli okaże się, że licznik rzeczywiście działa nieprawidłowo, badanie takie będzie dla nas bezpłatne, a dostawca dodatkowo dokona korekty należności za energię elektryczną. Jeżeli jednak stwierdzone zostanie, że licznik działa bez zarzutów, wówczas będziemy musieli pokryć koszty jego badania.