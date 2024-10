Czyste Powietrze. Jakie są maksymalne kwoty dofinansowania?

Przypomnijmy, wymiany okien (a także drzwi, bram garażowych) można dokonać w ramach szerszego planu termomodernizacji budynku. W przypadku kosztów wymiany okien, drzwi, bram garażowych i ocieplenia przegród nie ma limitu kwotowego. Dofinansowanie jest przyznawane w określonym procencie do poniesionych kosztów. Pełne pokrycie kosztów kwalifikowanych termomodernizacji (100 proc.) otrzymają osoby spełniające warunki do uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania. Maksymalna kwota dofinansowania na tym poziomie wynosi łącznie nawet do 135 tys. zł. Osoby kwalifikujące się do podwyższonego poziomu dofinansowania mogą otrzymać łącznie maks. do 99 tys. zł. W przypadku podstawowego poziomu dofinansowania maksymalna kwota pokrycia kosztów kwalifikowanych to 66 tys. zł. Dla wszystkich poziomów dofinansowania można uzyskać 100 proc. pokrycia kosztów audytu energetycznego.

Wymagania techniczne i dodatkowe warunki

Sprzęt zakupiony w ramach programu musi spełnić określone wymagania techniczne. W przypadku wymiany okien, drzwi zewnętrznych i garażowych liczy się m.in. współczynnik przenikania ciepła (U), który może wynosić maksymalnie:

0,9 W/m2K dla okien fasadowych,

1,3 W/m2K w przypadku drzwi zewnętrznych i garażowych.

Do tego dochodzi obowiązek spełnienia wymogów technicznych, potwierdzonych w trakcie audytu energetycznego. Jest to jeden z obowiązkowych dokumentów, który należy dołączyć do składanego wniosku o dofinansowanie. Wnioski można składać osobiście do właściwego oddziału WFOŚiGW, do gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych lub elektronicznie przez portal gov.pl lub system online GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie). Wnioski będą przyjmowane do końca 2027 roku.