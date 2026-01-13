Reklama

Pierwsza polska elektrownia jądrowa z francuskimi turbinami od Arabelle Solutions

Konsorcjum Bechtel – Westinghouse wybrało Arabelle Solutions jako dostawcę turbin parowych i kluczowych komponentów pomocniczych wyspy turbinowej, odpowiedzialnej za produkcję energii.

Publikacja: 13.01.2026 15:12

Podpisanie porozumienia dotyczącego wyboru Arabelle Solutions jako dostawcy turbin dla elektrowni ją

Podpisanie porozumienia dotyczącego wyboru Arabelle Solutions jako dostawcy turbin dla elektrowni jądrowej w Polsce

Foto: Bartłomiej Sawicki

Bartłomiej Sawicki

Amerykańskie konsorcjum Bechtel i Westinghouse Electric Company wybrało firmę Arabelle Solutions do dostarczenia trzech zestawów turbin parowych i generatorów dla projektu elektrowni jądrowej w Choczewie w technologii AP1000 w Polsce. Umowa dotyczy zaprojektowania, wybudowania i dostawy wszystkich elementów wyspy turbinowej. Zaprojektowanie, produkcja i dostawa wyspy turbinowej dla pierwszego bloku elektrowni jądrowej potrwa siedem lat. Potwierdziły się tym samym doniesienia „Rzeczpospolitej”. Zainteresowane strony nie zdradzają wartości kontraktu, ale przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych mówią, że kwota wynosi „miliardy euro”.

Francuzi z firmy Arabelle Solutions już teraz są w Polsce

Wybór ten został zatwierdzony przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), spółkę odpowiedzialną za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na terenie gm. Choczewo w województwie pomorskim. Arabelle Solutions dostarczy systemy turbin parowych i generatorów do wszystkich trzech bloków elektrowni w Choczewie, a także główny sprzęt wspomagający, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obiegu pary. To kluczowy element systemu funkcjonowania elektrowni, w której ciepło z reaktora zamienia wodę w parę, napędzając turbinę i generator, wytwarzając tym samym energię elektryczną.

– W wyniku przejrzystego, konkurencyjnego i niezwykle wymagającego procesu zakupowego wybrano dostawcę jednego z największych komponentów konwencjonalnej części naszej elektrowni. Sam proces zakupowy, w którym PEJ uczestniczyły opierał się na najwyższych standardach technicznych i jakościowych. Wybraliśmy partnera, za którym przemawia doświadczenie, a przede wszystkim niezawodność i szeroka sieć dostawców – w dużej mierze polskich – powiedział Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych. 

Rywalami Francuzów były firmy z całego świata, a więc koreański Doosan, niemiecki Siemens oraz japońska Toshiba. Te firmy (poza francuską spółką Arabelle) przedłożyły oferty. 

Arabelle Solutions jest dostawcą technologii i usług dla wysp turbin jądrowych. Oferta firmy obejmuje największe działające turbiny parowe na świecie, modułowe konstrukcje zoptymalizowane dla SMR, generatory, pompy, wymienniki ciepła i systemy sterowania. Technologie i usługi Arabelle Solutions wykorzystywane są w około jednej trzeciej elektrowni jądrowych na świecie. Firma zatrudnia około 3 500 pracowników w 16 krajach i jest spółką zależną Grupy EDF.

Czytaj więcej

Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych, Marek Woszczyk
Atom
Kto dostarczy generatory dla polskiego atomu? Znamy dostawcę

Arabelle Solutions już teraz współpracuje z wieloma polskimi dostawcami przy projektach międzynarodowych, w tym z producentami sprzętu dedykowanego dla turbin parowych i generatorów tej firmy. Spółka wspiera również rozwój krajowej kadry sektora jądrowego poprzez partnerstwo z Politechniką Warszawską.

Plany PEJ na ten rok

Jak podkreślił wiceminister energii, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna, w co drugiej elektrowni jądrowej na świecie turbiny firmy Arabelle Solutions są zainstalowane, dając 200 GW mocy na świecie. – Przed nami kluczowa umowa EPC, na wybudowanie elektrowni jądrowej. Liczymy na jej szybkie podpisanie – mówił wiceminister.

Jak podkreśla prezes Woszczyk, do końca marca PEJ chce złożyć wniosek o pozwolenie na rozpoczęcie prac budowlanych do Państwowej Agencji Atomistyki. – Mamy ambicję, aby finalną umowę EPC (na wybudowanie elektrowni) z naszymi partnerami z Westinghouse i Bechtel podpisać do końca czerwca 2026 r. – podkreślił 

Źródło: rp.pl

