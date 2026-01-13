Amerykańskie konsorcjum Bechtel i Westinghouse Electric Company wybrało firmę Arabelle Solutions do dostarczenia trzech zestawów turbin parowych i generatorów dla projektu elektrowni jądrowej w Choczewie w technologii AP1000 w Polsce. Umowa dotyczy zaprojektowania, wybudowania i dostawy wszystkich elementów wyspy turbinowej. Zaprojektowanie, produkcja i dostawa wyspy turbinowej dla pierwszego bloku elektrowni jądrowej potrwa siedem lat. Potwierdziły się tym samym doniesienia „Rzeczpospolitej”. Zainteresowane strony nie zdradzają wartości kontraktu, ale przedstawiciele Polskich Elektrowni Jądrowych mówią, że kwota wynosi „miliardy euro”.

Francuzi z firmy Arabelle Solutions już teraz są w Polsce

Wybór ten został zatwierdzony przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), spółkę odpowiedzialną za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, która powstanie na terenie gm. Choczewo w województwie pomorskim. Arabelle Solutions dostarczy systemy turbin parowych i generatorów do wszystkich trzech bloków elektrowni w Choczewie, a także główny sprzęt wspomagający, niezbędny do prawidłowego funkcjonowania obiegu pary. To kluczowy element systemu funkcjonowania elektrowni, w której ciepło z reaktora zamienia wodę w parę, napędzając turbinę i generator, wytwarzając tym samym energię elektryczną.

– W wyniku przejrzystego, konkurencyjnego i niezwykle wymagającego procesu zakupowego wybrano dostawcę jednego z największych komponentów konwencjonalnej części naszej elektrowni. Sam proces zakupowy, w którym PEJ uczestniczyły opierał się na najwyższych standardach technicznych i jakościowych. Wybraliśmy partnera, za którym przemawia doświadczenie, a przede wszystkim niezawodność i szeroka sieć dostawców – w dużej mierze polskich – powiedział Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Rywalami Francuzów były firmy z całego świata, a więc koreański Doosan, niemiecki Siemens oraz japońska Toshiba. Te firmy (poza francuską spółką Arabelle) przedłożyły oferty.

Arabelle Solutions jest dostawcą technologii i usług dla wysp turbin jądrowych. Oferta firmy obejmuje największe działające turbiny parowe na świecie, modułowe konstrukcje zoptymalizowane dla SMR, generatory, pompy, wymienniki ciepła i systemy sterowania. Technologie i usługi Arabelle Solutions wykorzystywane są w około jednej trzeciej elektrowni jądrowych na świecie. Firma zatrudnia około 3 500 pracowników w 16 krajach i jest spółką zależną Grupy EDF.