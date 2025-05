Jeśli doszłoby ewentualnie do sporu, a taki scenariusz zawsze teoretycznie trzeba zakładać, to gdzie będzie rozstrzygany arbitraż?

Określiliśmy sposób rozstrzygania sporów, a także arbitraż. Miejscem arbitrażu będzie Paryż. To, co określiliśmy i zapisaliśmy na nowo w umowie, to kary za ewentualny brak postępów prac przy projekcie. Dla nas to nie problem, bo jesteśmy pewni swojej wiedzy i możliwości przy realizacji projektu.

Które elementy umowy pomostowej już dotyczą de facto umowy na budowę?

Niemal cała umowa przybliża nas do budowy elektrowni, głównie w zakresie pozwoleń i zezwoleń, a większość elementów, które będziemy teraz realizować, można traktować już jako część projektową docelowej umowy na budowę (EPC) lub prace przygotowawcze. Kolejny etap szczegółowych prac geologicznych, w tym hydrologicznych, pozwoli nam ustalić, np. jakiego rodzaju beton potrzebujemy zamówić i ile go będziemy potrzebować. Dlatego też wszystko, co robimy na tym etapie, pomaga nam w przygotowaniu się do umowy EPC na budowę elektrowni.

Kiedy, jako konsorcjum, złożycie zamówienia na dostawy wielkogabarytowych konstrukcji, jak turbiny, generatory?

Przetargi na dostawy urządzeń turbozespołu, tj. turbiny parowej i generatora, trwają. Realizuje je nasz partner w konsorcjum – firma Bechtel. Jeśli jednak pyta pan o same zamówienia i zlecenia, to żeby złożyć zamówienie, potrzebujemy jeszcze osiągnięcia kilku istotnych tzw. kamieni milowych w projekcie, na które zwraca uwagę nasz klient. Są nimi m.in. zawarcie ostatecznej umowy na budowę elektrowni jądrowej i zgoda Komisji Europejskiej na przyznanie pomocy publicznej dla naszego partnera, a więc Polskich Elektrowni Jądrowych. Kiedy Bruksela da zielone światło, mam nadzieję, że następnym krokiem będzie umowa na budowę. Wówczas ruszy cała lawina zamówień, głównie na elementy, które są krytyczne dla dotrzymania zakładanego harmonogramu projektu. Chodzi przede wszystkim o takie elementy reaktora, jak moduły strukturalne, obudowa bezpieczeństwa, a także wielkogabarytowe urządzenia, jak wytwornice pary czy zbiornik ciśnieniowy reaktora. Od momentu zamówienia do dostarczenia ich na miejsce budowy potrzebujemy od dwóch do trzech lat, a nawet w kilku przypadkach czterech. W tym samym czasie powinny rozpocząć się wstępne prace przygotowania placu budowy, zakończone gotowością do wylewania pierwszego betonu, jednym z kluczowych kamieni milowych na mapie drogowej budowy elektrowni jądrowej. Bardzo ważne jest zintegrowanie zakupów, terminów dostarczenia głównych komponentów z harmonogramem prac na placu budowy.

Czy ewentualna zwłoka Komisji Europejskiej w wydaniu zgody na pomoc publiczną wpłynie na wasz harmonogram?

Mam nadzieję, że Komisja Europejska będzie działała w tej kwestii szybko.