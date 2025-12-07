Ukraina od początku twierdziła, że dron, który uderzył w Czarnobyl, był rosyjski, leciał na wysokości 85 metrów i był niewykrywalny przez radary. Moskwa zaprzeczyła atakowi na elektrownię.

Arka – najbardziej niezwykła konstrukcja człowieka

Od ośmiu lat radioaktywną bombę w postaci starego sarkofagu, skrywającego rozerwany reaktor, przykrywa Arka – najbardziej niezwykła konstrukcja, jaką wymyślił i zbudował człowiek. Projektowanie Arki zajęło inżynierom z amerykańskich koncernów Bechtel i Battelle oraz francuskiego EdF i ukraińskich instytutów w sumie 5 mln godzin. Powstała konstrukcja jedyna w swoim rodzaju. Przypomina namiot o beczkowatym dachu, ma 257 m szerokości, 108 m wysokości i 168 m długości. Jest tak wielka, że nakryłaby piłkarski Stade de France w Paryżu, amerykańską Statuę Wolności czy podstawę Wieży Eiffela.

Arka waży 36 tys. ton i jest... ruchoma. W ostatnim dniu listopada 2016 r. poruszająca się po szynach najechała na zniszczony reaktor i stary sarkofag. Pokonanie 300 m zajęło kolosowi 15 dni. Została tak zaprojektowana, że odwzorowuje cały kształt starego sarkofagu i pasuje do niego jak jeden klocek Lego do drugiego. Zbudowała go francuska Novarka przy współpracy firm z ponad 30 krajów, w tym dwóch z Polski. Konstrukcja jest chroniona powłoką ze stali nierdzewnej i obsługiwana przez dwie suwnice, z których każda jest wielkości dużego samolotu pasażerskiego.

Wyjątkową stal na potrzeby Arki wyprodukował ukraiński Metinvest Renata Achmetowa, a dokładniej huta Mariupol Azovstal, której obrona w pierwszych miesiącach rosyjskiej agresji przeszła do historii bohaterstwa wojennego.

Rosyjska wojna zagraża Czarnobylowi

Zadanie Arka ma jedno: przez wiek chronić świat przed wydostaniem się na zewnątrz promieniowania uwięzionego w starym sarkofagu. Nikt tak naprawdę nie wie, co kryje zniszczone wnętrze. W środku nie działała żadna elektronika. A ludzie mogą przebywać w niektórych miejscach maksymalnie 5 sekund. W innych w ogóle.

Arka została tak zaprojektowana, by umożliwić usunięcie z sarkofagu zgromadzonych tam kilkudziesięciu ton materiałów radioaktywnych. Pod tysiącami ton piasku i betonu spoczywa tam to, co zostało po wybuchu: prawie całe paliwo uranowe, wypalone pręty grafitowe, zniszczone konstrukcje żelazobetonowe.