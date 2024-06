Thierry Deschaux, EDF: Atomowe opóźnienia mogą nas sporo kosztować

Tak więc a priori nie ma absolutnie przeciwwskazań do budowy nowej elektrowni w pobliżu elektrowni i kopalni węgla brunatnego. Niemniej należy to zweryfikować na podstawie danych hydrologicznych, geologicznych, sejsmicznych, ekonomicznych i społecznych i taka ostatecznie decyzja jest kompromisem między kosztami środków kompensacyjnych niezbędnych do mitygacji ryzyka a oszczędnościami na kosztach budowy i korzyściami społecznymi dla lokalnej gospodarki.

Decyzja w sprawie budowy drugiej elektrowni jądrowej może zapaść najwcześniej w 2025 r. EDF poczeka?

Na dziś bardziej zasadne jest pytanie: „Czy Polska, gospodarka Polski i Polacy mogą czekać?”.

Według wciąż obowiązującego PPEJ pierwszy reaktor drugiej elektrowni ma zostać oddany do eksploatacji w 2039 roku. Jak podkreślał ostatnio minister Bando, by było to możliwe, decyzja o lokalizacji powinna zapaść w 2028 roku. Aby przeprowadzić badania niezbędne do podjęcia tej decyzji, miejsce drugiej elektrowni powinno zostać wstępnie wybrane już w 2023 roku... No cóż, widać, że już mamy opóźnienie.

Każdy rok opóźnienia w podłączeniu do sieci elektrowni o mocy 3300 MWe jest równoważny z emisją 18 milionów ton CO2. Przy cenie 100 euro/t CO2, co nie wydaje się być przesadzoną ceną do 2040 r., jest to 1,8 mld euro (ok. 7,5 mld zł) do zapłacenia przez Polskę i polskich odbiorców energii elektrycznej.