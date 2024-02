Dyskusja o SMR: małe, modułowe reaktory jądrowe w Polsce

Materiał partnera:



SMR (ang. Small Modular Reactor) to technologia, która może odmienić polski krajobraz energetyczny, jednak przez swoją pionierską naturę podnosi pytania, na które odpowiedzi poszukuje coraz więcej zainteresowanych energetyką. Kwestie bezpieczeństwa, finansowania, procesu inwestycyjnego i legislacji czy potrzebnych do funkcjonowania elektrowni zawodów, to jedne z istotniejszych, które postanowiono rozwinąć podczas konferencji z udziałem ekspertów we Wrocławiu.

Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych zorganizował 31 stycznia 2024 we Wrocławiu konferencję „SMR w Polsce Nowe Wyzwania i Szanse dla Gospodarki”. Podczas wydarzenia słuchacze mieli szansę wysłuchać treściwych i przystępnych wykładów tematycznych na temat technologii, a także zadawać ekspertom własne pytania i dyskutować o nich na żywo.

W pierwszej kolejności scharakteryzowano system SMR i omówiono jego główne zastosowania dla energetyki, ciepłownictwa i przemysłu: poczynając od fizycznych podstaw energii jądrowej, technicznych aspektów pracy reaktora, ewolucji rozwoju technologii jądrowej w energetyce aż do omówienia poszczególnych dostępnych na rynku reaktorów i stosowanych mechanizmów bezpieczeństwa. Kolejny blok wykładów poświęcony był procesowi licencjonowania elektrowni jądrowej. Słuchacze mieli okazję posłuchać o regulacjach technologii SMR w Polsce i planach na rozwój ich legislacji, a także zapoznać się ze strukturą procesu opiniowania i oceny dokumentacji, związanej z planami budowy elektrowni jądrowej, a zwłaszcza z wymogami bezpieczeństwa. Poruszono również temat polskiego systemu bezpieczeństwa jądrowego. Omówiony został administracyjny proces inwestycyjny, poprzedzający budowę elektrowni jądrowej, zwracając uwagę na fakt, że procedury i zakres prowadzonych badań nie różnią się zasadniczo w przypadku SMR, jak i tradycyjnej elektrowni jądrowej. Zaznaczono również rolę najwyższej jakości standardów międzynarodowych w krajowym systemie prawnym.