– Jeśli wskazany będzie Konin, to my automatycznie damy otwartą ścieżkę projektowi konińskiemu, kogokolwiek on wtedy będzie własnością, czy to PGE, czy ZE PAK, czy jeszcze jakiegoś trzeciego podmiotu, żeby również w ten dialog z nami wszedł i w wybranej technologii się pojawił i potencjalnie stał się drugą lokalizacją – powiedział Wrochna dodając, że gdyby PGE przejął od ZE PAK kolejne 50 proc. w PGE PAK Energia Jądrowa. – To pewnie będzie oznaczało, że PGE będzie miało dwie lokalizacje powęglowe pod potencjalną elektrownie jądrową, czyli Konin i Bełchatów – powiedział wskazując, że pewnym elementem dyskusji między rządem a PGE będzie wewnętrzna dyskusja w PGE, która z tych lokalizacji dostanie priorytet, być może to się da połączyć – skomentował.