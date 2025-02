Takiej sytuacji nie było od dwóch lat. Bruksela interweniuje na rynku gazu?

Ceny gazu w Europie są od trzech do czterech razy wyższe niż w USA, co stanowi duży problem dla europejskich firm. Gaz nie był tak drogi od dwóch lat, a europejskie zapasy gazu spadły poniżej 50 proc.

Branża przeciwna limitom na ceny gazu

Jak informuje „Financial Times”, Komisja Europejska rozważa wprowadzenie pułapu cenowego w ramach dyskusji na temat dokumentu „Clean Industrial Act”, który ma zostać przedstawiony w przyszłym miesiącu.

Ten dokument strategiczny powinien określić sposoby wzmocnienia przemysłu ciężkiego w UE w obliczu licznych wyzwań, przed którymi stają przedsiębiorstwa, m.in. agresywnych środków handlowych prezydenta USA Donalda Trumpa i ambitnej zielonej transformacji UE.

Rozmowy o mechanizmach ograniczających ceny, choć są wciąż na wczesnym etapie, wywołały reakcję ze strony grup branżowych, które ostrzegają przed utratą zaufania do rynku europejskiego. Jedenaście grup finansowych, w tym Europex, stowarzyszenie europejskich giełd energii i AFME, grupa lobbingowa rynków finansowych, wysłały we wtorek list do przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen w tej sprawie. – Uważamy, że jeśli ten środek zostanie ogłoszony, może mieć daleko idące negatywne konsekwencje dla stabilności europejskich rynków energii i bezpieczeństwa dostaw na całym kontynencie – uważają organizacje.