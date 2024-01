Niełatwa droga do atomu, który ma za dziesięć lat wypełnić lukę po węglu

Wyzwanie dla dostaw prądu

Opóźnienie w realizacji projektu jądrowego może stanowić wyzwanie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które na co dzień dbają o zapewnienie mocy do produkcji prądu. W 2023 r. produkcja energii z węgla kamiennego i brunatnego spadła w stosunku do 2022 r. z 77 do 68 proc. Spadek jest duży, choć – jak prognozują spółki energetyczne – w kolejnych latach tak raptownej redukcji mocy z węgla nie będzie.

Ale zgodnie z przygotowanym jeszcze przez rząd PiS projektem aktualizacji strategii energetycznej Polski do 2040 r. w 2035 r. energetyka jądrowa jako stabilne źródło produkcji miałaby odpowiadać za ok. 9,5 proc. wytwarzanej energii, a energetyka węglowa już tylko za 15 proc. Jeśli atomu nie będzie na czas, w polskim systemie elektroenergetycznym pojawi się zatem wyrwa, co oznaczałoby konieczność wydłużenia pracy niektórych bloków węglowych.