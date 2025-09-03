Nieco inaczej na sprawę patrzy jednak sprzedający. Zapytaliśmy Jana Chojnackiego, prezesa zarządu Siltech, o dalsze losy sprzedaży i złoża węgla. – My jako Siltech kopalni nie sprzedajemy, bo nie mamy takich prawnych możliwości. To, co możemy zrobić, to sprzedać lub wydzierżawić infrastrukturę, czyli majątek na powierzchni. Naszą działalność planujemy zakończyć do końca tego roku. To, co jest niezbędne do dalszego wydobycia to koncesja, a ta kończy się 31 grudnia 2025 r. – wskazuje, podkreślając że w kwietniu podpisano z Coal Energy jedynie list intencyjny, który firmę do niczego nie zobowiązuje. – Nie informowano nas dokładnie, co spółka chce tu robić i jakie ma plany wobec tej infrastruktury – mówi prezes Chojnacki. Coal Energy miała też interesować się będącą w likwidacji od 10 lat kopalnią Centrum w Bytomiu. Zdaniem naszego rozmówcy węgla na naszym złożu już nie ma. – Wybraliśmy wszystko co mogliśmy – wskazuje Chojnacki.

– My możemy jedynie sprzedać, tak jak powiedziałem, infrastrukturę. Na zawarcie umowy mamy formalnie czas do końca roku, choć osobiście nie będę czekał aż tyle czasu. Myślę, że na dwa miesiące przed zakończeniem eksploatacji powinniśmy mieć już uzgodnione porozumienie i wówczas będziemy wiedzieć, co dalej – dodaje prezes polskiej firmy.

Dostać się do nowego złoża?

W branży spekuluje się, że Ukraińcy mogą sięgnąć poprzez infrastrukturę kopalni Siltech po złoża pobliskiej kopalni Bobrek (Węglokoks Kraj), która będzie wkrótce zamknięta w efekcie zagrożeń geologicznych. Ukraińcy potencjalnie mogą chcieć dotrzeć do istniejących jeszcze złóż węgla, ale od strony kopalni Siltech.

– Możliwe jest faktycznie wydrążenie chodnika w stronę kopalni Bobrek i dostanie się do tamtego złoża. Ze względów bezpieczeństwa tamta kopalnia należąca do Węglokoksu będzie zamknięta także do końca tego roku. Natomiast tam węgiel jeszcze jest. Aby się jednak do niego dostać od strony naszej kopalni należałoby wydrążyć przekop, rozbudować infrastrukturę. Nakłady na takie inwestycje szacuję na ok. 50 mln zł. To już pytanie do inwestora, czy jego zdaniem może to być opłacalna inwestycja. – mówi nam Chojnacki.

Jego zdaniem złoża w kopalni Bobrek starczyłyby na jeszcze co najmniej pięć lat wydobycia. Pamiętać należy jednak z jakich powodów kopalnia Bobrek będzie zamykana – chodzi o bezpieczeństwo górników. Dostanie się do tego złoża z każdej strony może być ryzykowne. Jeśli firma ta chce dalej wydobywać węgiel, to musi dogadać się z właścicielem złoża, a więc ze Skarbem Państwa.

Coal Energy póki co jednak nie wykazuje dużego zainteresowania złożem w kopalni Bobrek. – Analizowaliśmy rozwiązania techniczne, które mogłyby umożliwić dostęp do istniejących zasobów węgla w kopalni Bobrek. Taka możliwość techniczna rzeczywiście istnieje. Jednak do tego etapu będziemy mogli powrócić dopiero później, po zakończeniu procesu likwidacji kopalni Bobrek i wcześniejszym zwrocie zasobów węgla państwu– wyjaśnia nam prezes Wiśniowiecki. Koncesja kopalni Bobrek wygasa w 2040 r.