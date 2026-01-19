Marka Coal Energy to firma prowadząca w przeszłości 10 kopalni na terenie Donbasu. Obecnie jest to holding zarejestrowany w Luksemburgu. Firma świadczy usługi górnicze dla polskich firm sektora węglowego przez polską spółkę zależną Advanced Industrial Technologies.

Jaką działalność planuje Coal Energy na terenie Polski?

O najbliższych planach marki opowiada w wywiadzie dla portalu wnp.pl prezes firmy Wiktor Wiśniowiecki. Coal Energy zabiega w pierwszej kolejności o uzyskanie koncesji na wydobycie węgla na złożu Bobrek-Miechowice. Firma planuje wydobycie od 12 tys. do 25 tys. ton węgla energetycznego miesięcznie. Pozyskiwany węgiel ma trafić w pierwszej kolejności na Ukrainę. Firma chce dostarczać surowiec m.in. producentom cementu, cukru i ceramiki.

Kolejny obszar zainteresowania marki to metale ziem rzadkich. „Polska jest jednoznacznie interesującym kierunkiem w kontekście projektów pozyskiwania metali ziem rzadkich z hałd pogórniczych, przy czym obecnie spółka znajduje się na etapie analizy wstępnych informacji” – wyjaśnia na łamach portalu Wiktor Wiśniowiecki.

