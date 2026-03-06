Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podejmują Niemcy w celu zmniejszenia dominacji gazu z USA?

Dlaczego Holandia rozważa wznowienie wydobycia gazu z pola Groningen?

Jakie są reakcje Indii na zmiany na globalnym rynku gazu?

W jaki sposób Chiny planują rozwijać produkcję gazu łupkowego?

Wojna USA i Izraela z Iranem wymusiła zamknięcie niektórych złóż ropy naftowej i gazu na Bliskim Wschodzie i zaburzyła szlaki dostaw drogą morską. Niemiecka grupa energetyczna Uniper prowadzi rozmowy z Kanadą w sprawie rozszerzenia zakupów skroplonego gazu ziemnego (LNG), poinformowały agencję Reutera trzy osoby zaznajomione ze sprawą. Pierwszą umowę na kanadyjski gaz niemiecka firma podpisze w końcu 2025 r.

Niemcy kupią gaz w Kanadzie

Jest to część planów Berlina, zakładających szerokie partnerstwo gospodarcze i zmniejszenie zależności od dostaw ze Stanów Zjednoczonych. W 2025 r. USA będą odpowiadały za 96 proc. niemieckiego importu LNG.

Rozmowy, które według źródeł toczą się na poziomie korporacyjnym i politycznym, odbywają się w czasie, gdy Niemcy ubiegają się o kanadyjski przetarg na okręty podwodne, który prawdopodobnie obejmie umowy w innych obszarach, w tym w sektorze pierwiastków ziem rzadkich, baterii i energii.