Donald Trump wraca do węgla rozporządzeniami

Prezydent Donald Trump nakazał Departamentowi Wojny zakup energii elektrycznej z elektrowni opalanych węglem w ramach swojej najnowszej inicjatywy mającej na celu wsparcie sektora węglowego.

Publikacja: 12.02.2026 20:46

Prezydent USA Donald Trump

Foto: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Bartłomiej Sawicki

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie decyzje podjął Donald Trump w celu wsparcia sektora węglowego?
  • Dlaczego Pentagon ma obowiązek zawierania umów zakupu energii z elektrowni węglowych?
  • Na co przeznaczono 175 milionów dolarów w ramach rozporządzenia Trumpa?
  • Jakie zmiany w wydobyciu węgla nastąpiły w USA w ostatnim czasie?
  • Dlaczego firmy energetyczne ograniczają prace elektrowni pomimo nowego rozporządzenia?
  • Jakie działania podjęto w zakresie energetyki wiatrowej i słonecznej w kontekście nowych zasad?

Decyzja, ogłoszona w Białym Domu w formie rozporządzenia wykonawczego, nakłada na Pentagon obowiązek zawierania umów zakupu energii elektrycznej z elektrowni węglowych. Prezydent ogłosił również, że Departament Energii przeznaczy 175 milionów dolarów na modernizację sześciu elektrowni węglowych w Kentucky, Karolinie Północnej, Ohio, Wirginii i Wirginii Zachodniej.

Donald Trump chce wrócić do węgla 

Jak wynika z najnowszych danych Energy Information Administration, wydobycie węgla w USA wyniosło w trzecim kwartale 127 mln ton. Oznacza to wzrost względem drugiego kwartału o 28,5 proc., ale co istotne jest to także wzrost o 5,4 proc. względem analogicznego okresu w 2024 r. Wówczas wydobyto 120,5 mln ton.

Nowe rozporządzenie pojawia się w czasie, kiedy firmy energetyczne ograniczają prace elektrowni ze względu na emisje CO2 oraz z powodu konkurencyjnego cenowo gazu ziemnego względem gazu. Donald Trump, który nazwał zmiany klimatu mistyfikacjami, obiecał przyspieszyć rozwój infrastruktury energetycznej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną generowanemu przez sztuczną inteligencję i centra danych.

Prezydent USA Donald Trump
OZE
Donald Trump przegrywa z wiatrakami na morzu
– Będziemy kupować dużo węgla za pośrednictwem wojska. Będzie to dużo tańsze i znacznie bardziej skuteczne od tego, czego używaliśmy w ostatnich latach. Wykorzystanie węgla jest obecnie „czyste” dzięki postępowi technologicznemu – powiedział Donald Trump.

Trump ogłosił „stan wyjątkowy w sektorze energetycznym”, aby uzasadnić działania mające na celu utrzymanie w działaniu starzejących się elektrowni węglowych, które miały zostać zamknięte, oraz zwolnienie ich z kluczowych przepisów dotyczących emisji spalin. Trump usunął również ulgi podatkowe dla projektów wiatrowych i słonecznych, a jego administracja opóźniła wydawanie pozwoleń na źródła OZE na gruntach federalnych, a także prywatnych i stanowych.

Trump ogłosił, że Tennessee Valley Authority, największy zakład użyteczności publicznej w kraju, planuje opóźnić zamknięcie dwóch starszych elektrowni węglowych w Tennessee.

Źródło: rp.pl

Surowce Węgiel Energetyka Energetyka zawodowa USA
