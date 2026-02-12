Prezydent USA Donald Trump
Decyzja, ogłoszona w Białym Domu w formie rozporządzenia wykonawczego, nakłada na Pentagon obowiązek zawierania umów zakupu energii elektrycznej z elektrowni węglowych. Prezydent ogłosił również, że Departament Energii przeznaczy 175 milionów dolarów na modernizację sześciu elektrowni węglowych w Kentucky, Karolinie Północnej, Ohio, Wirginii i Wirginii Zachodniej.
Jak wynika z najnowszych danych Energy Information Administration, wydobycie węgla w USA wyniosło w trzecim kwartale 127 mln ton. Oznacza to wzrost względem drugiego kwartału o 28,5 proc., ale co istotne jest to także wzrost o 5,4 proc. względem analogicznego okresu w 2024 r. Wówczas wydobyto 120,5 mln ton.
Nowe rozporządzenie pojawia się w czasie, kiedy firmy energetyczne ograniczają prace elektrowni ze względu na emisje CO2 oraz z powodu konkurencyjnego cenowo gazu ziemnego względem gazu. Donald Trump, który nazwał zmiany klimatu mistyfikacjami, obiecał przyspieszyć rozwój infrastruktury energetycznej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną generowanemu przez sztuczną inteligencję i centra danych.
Czytaj więcej
Amerykańskie sądy cofnęły decyzje administracji prezydenta Donalda Trumpa o wstrzymaniu prac budo...
– Będziemy kupować dużo węgla za pośrednictwem wojska. Będzie to dużo tańsze i znacznie bardziej skuteczne od tego, czego używaliśmy w ostatnich latach. Wykorzystanie węgla jest obecnie „czyste” dzięki postępowi technologicznemu – powiedział Donald Trump.
Trump ogłosił „stan wyjątkowy w sektorze energetycznym”, aby uzasadnić działania mające na celu utrzymanie w działaniu starzejących się elektrowni węglowych, które miały zostać zamknięte, oraz zwolnienie ich z kluczowych przepisów dotyczących emisji spalin. Trump usunął również ulgi podatkowe dla projektów wiatrowych i słonecznych, a jego administracja opóźniła wydawanie pozwoleń na źródła OZE na gruntach federalnych, a także prywatnych i stanowych.
Trump ogłosił, że Tennessee Valley Authority, największy zakład użyteczności publicznej w kraju, planuje opóźnić zamknięcie dwóch starszych elektrowni węglowych w Tennessee.
O godzinie 2 nad ranem 12 lutego w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęło się referendum w sprawie...
Największy producent węgla energetycznego w Polsce wydobył w ubiegłym roku zaledwie 14,9 mln ton surowca. W tym...
JSW uzgodniła z organizacjami związkowymi działającymi w spółce warunki porozumienia zawieszającego oraz porozum...
Z końcem stycznia Czesi po ponad 250 latach produkcji węgla zamknęli ostatnią działającą krajową kopalnię węgla...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas