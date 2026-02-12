Z tego artykułu się dowiesz: Jakie decyzje podjął Donald Trump w celu wsparcia sektora węglowego?

Dlaczego Pentagon ma obowiązek zawierania umów zakupu energii z elektrowni węglowych?

Na co przeznaczono 175 milionów dolarów w ramach rozporządzenia Trumpa?

Jakie zmiany w wydobyciu węgla nastąpiły w USA w ostatnim czasie?

Dlaczego firmy energetyczne ograniczają prace elektrowni pomimo nowego rozporządzenia?

Jakie działania podjęto w zakresie energetyki wiatrowej i słonecznej w kontekście nowych zasad?

Decyzja, ogłoszona w Białym Domu w formie rozporządzenia wykonawczego, nakłada na Pentagon obowiązek zawierania umów zakupu energii elektrycznej z elektrowni węglowych. Prezydent ogłosił również, że Departament Energii przeznaczy 175 milionów dolarów na modernizację sześciu elektrowni węglowych w Kentucky, Karolinie Północnej, Ohio, Wirginii i Wirginii Zachodniej.

Donald Trump chce wrócić do węgla

Jak wynika z najnowszych danych Energy Information Administration, wydobycie węgla w USA wyniosło w trzecim kwartale 127 mln ton. Oznacza to wzrost względem drugiego kwartału o 28,5 proc., ale co istotne jest to także wzrost o 5,4 proc. względem analogicznego okresu w 2024 r. Wówczas wydobyto 120,5 mln ton.

Nowe rozporządzenie pojawia się w czasie, kiedy firmy energetyczne ograniczają prace elektrowni ze względu na emisje CO2 oraz z powodu konkurencyjnego cenowo gazu ziemnego względem gazu. Donald Trump, który nazwał zmiany klimatu mistyfikacjami, obiecał przyspieszyć rozwój infrastruktury energetycznej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną generowanemu przez sztuczną inteligencję i centra danych.