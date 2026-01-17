Aktualizacja: 17.01.2026 14:46 Publikacja: 17.01.2026 14:02
Prezydent USA Donald Trump
Foto: PAP/EPA/SHAWN THEW
Sprawy sądowe tych trzech firm przeciwko decyzji obecnego prezydenta USA to najbardziej jaskrawe przypadki konfliktu między firmami wiatrowymi a obecną administracją w Białym Domu. Chodzi o cofnięcie zawieszenia prac budowlanych przez Departament Spraw Wewnętrznych projektów morskich wiatrów w związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego o zakłócenia radarowe. Departament ten 22 grudnia ubiegłego roku zawiesił pięć umów dzierżawy morskich farm wiatrowych. Sądy będą decydować jeszcze o losie dwóch. Kolejne decyzje, nieprzychylne Trumpowi, który wielokrotnie krytykował turbiny wiatrowe, mogą pojawić się w kolejnych tygodniach.
Czytaj więcej
Europejskie koncerny energetyczne idą do sądu z administracją Donalda Trumpa, która podjęła decyz...
Najpierw 13 stycznia sędzia okręgowy wstrzymał decyzję o zawieszeniu prac nad projektem należącym do firmy Ørsted – Revolution Wind. Jest on bliski ukończenia. Ta morska elektrownia wiatrowa, która składa się z turbin Siemens Gamesa, ma dysponować mocą 704 MW i dostarczać energię do Rhode Island i Connecticut. – Teraz koncentrujemy się na bezpiecznym wznowieniu prac budowlanych tak szybko, jak to możliwe i przejściu w kierunku dostarczania niezawodnej i niedrogiej energii elektrycznej do 350 tys. domów – powiedział dyrektor generalny Ørsted Rasmus Errboe. Akcje spółki po tej decyzji wzrosły o ponad 6 proc.
Tożsamą decyzję sąd podjął 15 stycznia ws. projektu Empire Wind należącego do norweskiej firmy Equinor. Amerykański sąd uznał prawo do kontynuowania budowy farmy wiatrowej u wybrzeży stanu Nowy Jork. Norweski koncern ostrzegał, że trwałe zablokowanie inwestycji mogłoby oznaczać straty rzędu 5,3 mld dol. Według szacunków Equinora likwidacja zaawansowanej w 60 proc. budowy pociągnęłaby za sobą jeszcze większe koszty.
Wreszcie 16 stycznia, taką samą decyzję o cofnięciu nakazu wstrzymania prac podjęto wobec projektu Coastal Virginia Offshore Wind (CVOW) należącego do amerykańskiego koncernu Dominion Energy. W Polsce ta firma znana jako producent i dostawca LNG.
Sędzia Jamar Walker z Sądu Okręgowego dla Wschodniego Okręgu Wirginii w piątek przychylił się do wniosku Dominion o cofnięcie nakazu tymczasowego wstrzymania prac. W swoim pozwie Dominion nazwał zawieszenie Trumpa „arbitralnym i bezprawnym”.
Czytaj więcej
Europejscy giganci wiatrowi zanotowali gigantyczne spadki na giełdzie po tym jak Donald Trump obj...
– Skupimy się teraz na bezpiecznym wznowieniu prac, aby zapewnić, że CVOW rozpocznie dostawy energii w ciągu zaledwie kilku tygodni – powiedział rzecznik Dominion w oświadczeniu dla stacji CNBC. Coastal Virginia Offshore Wind to projekt składający się ze 176 turbin, który według Dominion zapewni wystarczającą ilość energii dla ponad 600 tys. domów. Rozpoczęcie dostaw energii planowane jest na koniec pierwszego kwartału 2026 r. Projekt pomoże zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną w północnej Wirginii, największym na świecie rynku centrów danych.
– W toku postępowania prawnego będziemy nadal szukać trwałego rozwiązania tej sprawy poprzez współpracę z rządem federalnym – zapowiada firma.
Ta deklaracja jest bardzo ważna, bo decyzje sądów nie kończą sprawy i nie rozwiewają zarzutów, jakie stawia wobec morskich farm wiatrowych amerykańska administracja.
Z decyzji sędziów, którzy orzekali w tych sprawach, wynika, że dalsze blokowanie inwestycji mogłoby doprowadzić do „natychmiastowej i nieodwracalnej szkody”. Nakaz wstrzymania projektów zawieszono jednak tymczasowo, aż do rozstrzygnięcia sprawy co do sedna zarzutów. Strona rządowa argumentowała w listopadzie ub.r. wstrzymanie prac nad projektami wiatrowymi, ponieważ pojawić się miały nowe tajne informacje dotyczące wpływu morskiej energetyki wiatrowej na bezpieczeństwo narodowe. Jednak deweloperzy nie mieli możliwości zapoznania się z tymi tajnymi informacjami i ustosunkowania się do nich.
Właściciele czwartego projektu morskiej farmy wiatrowej, który zablokowała administracja Trumpa, onieśmieleni sukcesami pozostałych, złożyli 15 stycznia tożsamy wniosek o cofnięcie nakazu wstrzymania prac budowlanych dla niemal gotowej farmy wiatrowej Vineyard Wind u wybrzeży Massachusetts. Na początku lutego zaś poznamy decyzję sądu ws. drugiego projektu Ørsted Sunrise Wind. Wniosek o cofnięcie nakazu wstrzymania prac budowlanych zostanie rozpatrzony 2 lutego. Co ciekawe, rozprawa odbędzie się u tego samego sędziego, który uchylił nakaz wstrzymania budowy projektu Revolution Wind.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rząd przymierza się do kolejnej próby liberalizacji przepisów dotyczących wiatraków. Ministerstwo Energii postul...
Rząd przyjął niedawno projekt tzw. ustawy sieciowej, która mają usprawnić proces przyłączania instalacji OZE do...
Na środowym posiedzeniu rząd zajmie się projektem tzw. ustawy sieciowej, która ma z jednej strony rozładować kol...
Europejskie koncerny energetyczne idą do sądu z administracją Donalda Trumpa, która podjęła decyzję o wstrzymani...
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt ustawy OZE, który w dużej mierze ma dotyczyć zmian na k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas