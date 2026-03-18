Także polski rząd uważa, że MSR wymaga zmiany i częstszego wykorzystania, ale bez wskazania limitu cenowego. Jednym z głównych obszarów planowanych zmian w EU ETS będzie właśnie ten mechanizm, co wynika też ze słów szefowej KE. – Z punktu widzenia Polski korzystne byłoby, aby mechanizm ten był bardziej responsywny na nadmierne wzrosty cen uprawnień i w takich sytuacjach skuteczniej stabilizował rynek, zwiększając dostępność uprawnień. Komisja Europejska będzie natomiast raczej ostrożna wobec takich rozwiązań, które przenosiłyby koszty ETS poza logikę samego systemu i na trwałe obciążały nimi budżety krajowe – mówi Robert Jeszke, zastępca dyrektora w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym oraz kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Zdaniem Macieja Burnego z firmy doradczej Enerxperience, który był m.in. sekretarzem i członkiem rady zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej w latach 2012-2018, reforma MSR może pozwolić okresowo obniżyć koszty cen energii dla przemysłu.

Czytaj więcej Energetyka Zawodowa Zapowiedź złagodzenia ETS pozwoliła na eksplozję notowań energetyki Polska Grupa Energetyczna okazała się gwiazdą giełdowych notowań we wtorek 17 marca. Wzrosty kursu rzędu blisko 13,7 proc. pozostawiły w tyle konku...

Jednak poza MSR trudno szukać szans na szersze porozumienie w UE. Interesy części państw w UE są rozbieżne. Państwa, które korzystają na EU ETS – tzn. suma uprawnień, które otrzymują na aukcjach i ich darmowych przydziałów przewyższa koszty zakupu uprawnień przez ich rodzime firmy – nie chcą żadnych większych zmian w ETS. – To klasyczny konflikt interesów z państwami takimi jak Polska czy Włochy, które mają znaczne deficyty uprawnień w ujęciu netto. To, co jest możliwe w ramach reformy ETS, to ulgi dla przemysłu zmierzające w stronę stabilizacji cen uprawnień do emisji, szybkiego reagowania w razie wzrostu cen, ale nie ma mowy o zawieszeniu ETS – mówi Maciej Burny. Jego zdaniem nie ma też szans na wprowadzenie tzw. korytarzy cenowych dla uprawnień do emisji CO2, w ramach których mogły poruszać się ceny uprawnień. – Najprawdopodobniej dojść może do kilku zmian nakierunkowanych na przemysł, jak odłożenie w czasie wygaszania darmowych uprawnień do emisji CO2 dla sektorów objętych CBAM (unijne cło węglowe) – mówi Burny.

Zdaniem Roberta Jeszke można też spodziewać się pewnych rozwiązań osłonowych dla przemysłu, możliwych korekt w zakresie darmowej alokacji czy samych benchmarków, ale nie należy oczekiwać mechanizmów, które podważałyby stabilność i fundamenty EU ETS.

Czego oczekuje przemysł?

Zdaniem branży przemysłowej i energochłonnej powoli wszyscy zaczynają się przekonywać, że przygotowywane przez lata przez KE regulacje klimatyczne, energetyczne i przemysłowe prowadzą do katastrofy unijnej gospodarki. Jak mówi Henryk Kaliś, prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, przyszła pora na refleksję, na wyciągnięcie wniosków z przyczyn zaistniałej, bardzo trudnej sytuacji europejskiego przemysłu, na cofnięcie się o 1-2 kroki do tyłu. – Najlepsze są rozwiązania najprostsze, więc być może należałoby zacząć od zawieszenia systemu ETS w przemysłowych procesach technologicznych, wszędzie tam, gdzie emisje CO2 powstają bezpośrednio przy produkcji metali, szkła, cementu, wapna, papieru, gazów technicznych czy nawozów, a więc wszędzie tam, gdzie nie ma zeroemisyjnych alternatyw dla stosowanych obecnie technologii. Chodzi wyłącznie o procesy, dla których jedyną możliwą alternatywą dla wyeliminowania emisji są instalacje CCS, drastycznie zwiększające koszty produkcji oraz zużycie różnych form energii – wskazuje prezes Kaliś. Jego zdaniem, co się obecnie dzieje w europejskiej gospodarce już dawno przekroczyło nie tylko wiedzę o gospodarce, ale i wyobraźnię unijnych urzędników. Biorąc pod uwagę jednak stanowisko KE, trudno będzie liczyć na przyjęcie takiego stanowiska.

Warto podkreślić, że to nie koniec zmian, lecz dopiero ich początek. Kluczowe będzie to, co Komisja Europejska przedstawi w lipcu 2026 r., bo wtedy okaże się, czy poza działaniami doraźnymi zaproponuje także głębsze reformy wzmacniające EU ETS jako instrument zdolny do wspierania wspierania realizacji celu klimatycznego UE na 2040 r.