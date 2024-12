Węgiel wrócił do łask. Kto na świecie kupuje go teraz najwięcej

Jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energii, w tym roku popyt na węgiel wzrósł o 1 procent, do 8,77 mld ton. Zbliżony poziom konsumpcji (ok. 8,9 mld ton) może utrzymać się do 2027 roku. - Szybkie wdrażanie czystych technologii przekształca globalny sektor energii elektrycznej, który odpowiada za dwie trzecie światowego zużycia węgla – informuje Keisuke Sadamori, dyrektor MAE ds. rynków energetycznych i bezpieczeństwa.

Niejednolite trendy popytu na węgiel na świecie

W czasie pandemii światowe zużycie węgla gwałtownie spadło, po czym surowiec wrócił do łask. Tegoroczny jednoprocentowy wzrost oznacza jednak wyraźne spowolnienie. Dla porównania w 2021 roku światowe zużycie węgla wzrosło o blisko 8 procent, a rok później o 2,4 procent. Jak to wygląda w podziale na poszczególne kraje? Otóż w Chinach wzrost wyniesie w tym roku 1 procent (zużycie na poziomie 4,9 mld ton), ale już w Indiach ponad 5 procent (1,3 mld ton). Z kolei w Unii Europejskiej popyt spadnie o 12 procent, a w Stanach Zjednoczonych o 5 procent. Tu jednak tempo spadku hamuje, w 2023 roku było to bowiem, odpowiednio, 23 procent i 17 procent.

W większości krajów rozwiniętych popyt na węgiel osiągnął już szczyt i w kolejnych latach będzie dalej spadał. Inaczej jest w gospodarkach wschodzących, gdzie wzrostowi demograficznemu towarzyszy wyraźny wzrost gospodarczy. Mowa o takich państwach jak Indie, Indonezja czy Wietnam. Popyt na surowiec generowany jest tu głównie przez energetykę, choć rośnie też zużycie w przemyśle. Do 2025 roku ilość węgla zużywanego w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych łącznie będzie o ponad połowę mniejsza niż w Indiach.