Tona węgla tańsza nawet o 350 zł? Promocje w sklepie PGG i ceny w listopadzie

Premier Donald Tusk potwierdza prasowe doniesienia, że rząd planuje dalej mrozić ceny energii w przyszłym roku. Co więcej gabinet Tuska zamierza zrewidować także swoją postawę wobec systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Deklaracje te to efekt m.in. możliwych skutków wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA.