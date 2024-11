– Ja nie pozwolę, żeby Polska w tej grze wypadła źle ze względu na ceny energii. Tutaj ministrowie wiedzą, co mają robić. Będę też rozmawiał z samorządowcami, ja przeczytałem ten list. My będziemy podejmować kroki akceptowalne, odpowiedzialne. Węgiel na dłuższą metę się nie utrzyma bo my dlatego mamy droższą energię – zakończył premier.

Tusk krytykuje handel uprawnieniami do emisji CO 2

Donald Tusk podkreślił, że obecnie w Europie wszyscy szukają odpowiedzi na pytanie, co zrobić z "przesadnie wyśrubowanymi kryteriami środowiskowymi w Unii Europejskiej". Ta tematyka była również poruszana podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej (EWP) i nieformalnej Rady Europejskiej w Budapeszcie, gdzie – jak mówił Tusk – uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że należy produkować wodór nie tylko zeroemisyjny.

– Wszyscy bez wyjątku mówili (na posiedzeniu przywódców UE w Budapeszcie - red.), jak my możemy w ogóle gadać o konkurencyjności europejskiej, w tym polskiej, gospodarki, jeśli będziemy mieli najdroższą energię w świecie – stwierdził szef rządu.