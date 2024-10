Szef górniczej Solidarności Bogusław Hutek: Nadchodzi czas walki

Przyczynkiem do rozważań są informacje, że Elektrownia w Rybniku ma przestać wytwarzać prąd z węgla za rok, choć umowa [społeczna – przyp. red.] przewidywała, iż stanie się to w roku 2030, z drugiej jednak strony kontrakty mocowe dla tej elektrowni wygasają w właśnie w przyszłym roku, o czym było wiadomo już kilka lat temu. Umowa społeczna z 2021 r. zakłada wygaszenie kopalń węgla kamiennego do 2049 r.

Rozmowy o przyszłości umowy społecznej

Przewodniczący Hutek zastanawia się, czy także pozostałe zapisy dokumentu też będą teraz łamane – z terminami wygaszania poszczególnych zakładów górniczych włącznie? „Wkrótce po raz kolejny przyjdzie nam bronić miejsc pracy w górnictwie. I po raz kolejny przyszłość kopalń węgla kamiennego, gwarantujących Polsce niezależność energetyczną, będzie zależała od zaangażowania samych górników” – twierdzi.

Zaplanowane na 27 września spotkanie sygnatariuszy umowy społecznej z udziałem pani minister Marzeny Czarneckiej zostało przełożone. Ma się odbyć 14 października. „Moim zdaniem, nie zwiastuje to niczego dobrego, ale – przynajmniej na razie – pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość. A może być o nią trudno, bo wciąż nie wiemy, czy rząd rzeczywiście chce realizować umowę społeczną regulującą zasady transformacji górnictwa węgla kamiennego i województwa śląskiego. Obiecywano nam notyfikację tego arcyważnego dokumentu w Komisji Europejskiej, tymczasem mijają kolejne miesiące i nic się w tej sprawie nie dzieje” - uważa przewodniczący.

Bogusław Hutek, przewodniczący Górniczej Solidarności: Nadchodzi czas walki

Przypomina on, że wedle jego informacji nadal mamy do czynienia polityką państwowych spółek energetycznych, które nie odbierają z kopalń zakontraktowanego węgla, przez co zakłady górnicze wydobywają go coraz mniej. „Chciałbym zwrócić uwagę, że zbliża się zima i może zdarzyć się tak, że zapotrzebowanie na surowiec opałowy nagle wzrośnie. Skąd go wtedy weźmiemy? Znów zaczniemy importować, zamiast wydobywać we własnych kopalniach? I czy ktoś się zastanawia, co będzie potem? Przecież sprowadzony węgiel zostanie przesiany, zapewne częściowo sprzedany, ale w znacznej części spocznie na zwałach, co sprawi, że przez kolejne lata nikt go nie będzie chciał kupować od polskich producentów” – pisze Bogusław Hutek.