Zadania nowego prezesa Polskiej Grupy Górniczej. "Zmniejszyć koszty"

Wyzwania dla prezesa PGG

Co do samej kondycji finansowej PGG, Ziętek określa ją jako „agonalną”. – To nie jest zresztą cecha tylko PGG, ale i innych spółek węglowych, które mogły zarobić – w przypadku JSW nawet kilka miliardów zł więcej - gdyby nie błędy w planach produkcyjnych. W PGG z kolei ani razu obecny zarząd nie osiągnął swoich planów produkcyjnych. Co roku było to mniej niż planowano. Spółka nie była w stanie dostarczyć węgla o odpowiedniej jakości dla energetyki. Połowa węgla leżącego na zwałach jest złej jakości nawet jak dla polskich elektrowni – dodaje. W 2023 r. spółka wydobyła ok. 21,5 mln t.

Zdaniem Bogusława Ziętka, nowy zarząd powinien skupić się na poprawie jakości wydobywanego węgla i poszukiwaniu optymalizacji kosztów. – W ostatnich dwóch latach koszty stali, drewna i energii zwiększyły się od 150 do 250 proc. Teraz koszty np. energii są nieco mniejsze i jest przestrzeń na obniżenie kosztów produkcji – wskazuje Ziętek.

Niewątpliwie jest szansa na zmniejszenie kosztów np. energii, stali czy innych usług. Już teraz cena energii na giełdzie wynosi ledwie 400 zł za MWh, a to właśnie koszty energii były jednym ze znaczących czynników zwiększających koszty działalności operacyjnej spółki. – Mogą być to jednak niewielkie spadki i w żaden sposób nie zniwelują rosnących kosztów pracy i podwyżek dla załogi PGG — mówi analityk Jakub Szkopek z Erste Securities. - Zgodnie z umową społeczną, te mają być na poziomie inflacji plus jeden punkt procentowy. Wydobycie jednak spadło do poziomu 20 mln t., a jeszcze 5 lat temu było to ok. 30 mln przy niewiele większym zatrudnieniu. Przychody w spółce więc spadają. Dodatkowo ceny samego węgla także znacząco idą w dół. Jeśli w 2023 r. za GJ płacono ponad 30 zł, to teraz jest to ok. 23 – 25 zł, a koszty importowanego surowca wynoszą (razem z kosztami frachtu) ok. 17 zł – wylicza Szkopek.

Kłopot PGG z górką węglową

Nasz rozmówca podkreśla, że wśród pilnych problemów do rozwiązania nowego prezesa PGG będzie uporanie się z „górką węglową”. – Jeśli pod koniec 2023 r. przy kopalniach były zapasy węgla rzędu 4 mln t., to szacuję, że w połowie roku to może być nawet 7 mln t., co przyniesie tylko straty PGG. Otoczenie górnicze, nie tylko dla PGG, ale i dla JSW czy Bogdanki, jest wyjątkowo niesprzyjające. Rosnące oczekiwania płacowe i koniunktura rynkowa nie pomagają. Niewykluczone, że w takich okolicznościach strony siądą do rozmów na temat renegocjacji warunków umowy społecznej – kończy Jakub Szkopek.

PGG nie publikuje sprawozdań okresowych ze swojej działalności, tak jak robią to spółki giełdowe. Cały raport finansowy PGG za 2023 r. możemy poznać w maju lub w czerwcu tego oku.