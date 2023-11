Ceny węgla przytłaczają PGE

Zysk grupy PGE wyniósł w trzecim kwartale 2023 roku 950 mln zł wobec 621 mln zł zysku przed rokiem. Spółka szacowała wcześniej wynik netto w III kwartale na około 950 mln zł. EBITDA raportowana wyniosła 2,458 mld zł. To wzrost o 28 proc. rok do roku. Przychody wyniosły 21,515 mld zł, co stanowi wzrost o 11 proc. rok do roku.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy PGE wynosi 3,121 mld zł, co oznacza spadek o 21 proc. rdr. Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące w III kwartale 2023 r. wyniósł 2,45 mld zł, w tym EBITDA działu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,31 mld zł, dział Ciepłownictwo 0,09 mld zł, obszar Energetyka Odnawialna 0,17 mld zł, Dystrybucja 1 mld zł, Energetyka Kolejowa 0,36 mld zł, segmentu Obrót 0,38 mld zł, a Gospodarka Obiegu Zamkniętego 0,02 mld zł.

Niższa sprzedaż energii na rynku hurtowym

Spółka przekazała także ciekawe dane operacyjne. Sprzedaż energii po trzech kwartałach spadła o 20 proc. do 59,6 TWh z 74,7 TWh rok wcześniej. „Niższa sprzedaż energii na rynku hurtowym z uwzględnieniem rynku bilansującego wynika z niższego zapotrzebowania na energię elektryczną, większego udziału importu energii elektrycznej oraz większego udziału produkcji z OZE. Niższy zakup na rynku hurtowym to głównie efekt niższej sprzedaży do odbiorców finalnych w PGE Obrót w segmencie klientów korporacyjnych, którzy skłaniają się w kierunku dywersyfikacji źródeł energii, głównie z większym wykorzystaniem OZE” – tłumaczy PGE. Spadła też w badanym okresie sprzedaż na rynku hurtowym i bilansującym o 31 proc. rok do roku, co było z jednej strony konsekwencją spadku sprzedaży, a z drugiej zniesienia obligo i większej sprzedaży na rynku poza hurtowym.

Do największych czynników cenotwórczych PGE zalicza wzrost cen węgla na rynku krajowym (PSCMI-1). Po trzech kwartałach wyniósł on aż 85 proc. rok do roku, z 17,9 do 33,2 zł za GJ.