Kolejny interwencyjny import węgla? W tym roku już go nie będzie

Interwencyjnego zakupu węgla w tym roku raczej już nie będzie

W związku z rosnącymi zapasami węgla na polskim rynku, interwencja szefa rządu Mateusza Morawieckiego, w postaci wydania decyzji Polskiej Grupie Energetycznej i Węglokoksowi o interwencyjnym zakupie węgla, w tym roku raczej już się nie powtórzy. Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Aktywów Państwowych co prawda nie deklarują wprost czy takiej interwencji w postaci zakupu importowanego surowca już nie będzie, ale głos zabierają sami zainteresowani, a więc spółki. „PGE nie kontraktuje węgla z importu w 2023 roku. W wyniku kryzysu energetycznego w 2022 roku, spółka PGE Paliwa realizowała zakup interwencyjny węgla w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Zamykane są obecnie kontrakty z zakupu interwencyjnego z 2022 r.” – informuje nas biuro prasowe Polskiej Grupy Energetycznej.

Ile węgla już zaimportowano? W 2022 r. były to rekordowe ilości - łącznie 20,2 mln ton. Jak wynika z danych Ministerstwa Infrastruktury, znaczne ilości węgla zostały zaimportowane z alternatywnych niż Rosja kierunków, takich jak, np.: Kolumbia, Indonezja, RPA, Australia. „W rezultacie, przez polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej tj. Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście, do kraju w ubiegłym roku trafiło ponad 18 mln ton węgla (pozostałe ilości węgla importowano do Polski także poprzez porty w Niemczech i krajach bałtyckich – red.). Także w roku bieżącym realizowane są dostawy tego surowca energetycznego. Tylko do końca maja br. wyładowano ze statków blisko 9 mln ton węgla” – informuje resort.

Dane Eurostatu za koniec maja wskazują, że łącznie już teraz Polska zaimportowała 10,5 mln ton surowca (patrząc na wszystkie trasy dostaw). Te ilości były konsekwencją kontraktów zawieranych przez PGE i Węglokoks jeszcze w poprzednim roku. Teraz te kontrakty są finalizowane. Z deklaracji firm wynika, że takich kolejnych umów już nie planują kontraktować.