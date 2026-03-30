Rząd we czwartek przyjął rozwiązania, które mają doprowadzić do istotnej obniżki cen paliw płynnych na stacjach. Na mocy tzw. pakietu CPN (Cena Paliwa Niżej) rząd obniżył stawkę VAT z 23 proc. do 8 proc., a akcyzę o 29 gr na litrze benzyny i o 28 gr na litrze oleju napędowego. W efekcie cena paliwa ma obniżyć się o około 1,2 zł. Ponadto na stacjach wprowadzone zostały ceny maksymalne paliw. Ile będą wynosiły we wtorek?

Maksymalne ceny paliw na wtorek 31 marca 2026 roku:

benzyna Pb95 - 6,16 zł za 1 litr

za 1 litr benzyna Pb98 - 6,76 zł za 1 litr

za 1 litr olej napędowy - 7,60 zł za 1 litr

Publikacja maksymalnych cen paliw będzie procesem powtarzalnym, opartym na aktualnych danych rynkowych. – Będziemy chcieli, żeby to była stała godzina, żeby wszyscy przyzwyczaili się do tego, kiedy to weryfikować – mówił rano w Radiu RMF24 wiceminister energii Wojciech Wrochna.

– We wtorek rano powinna już obowiązywać cena maksymalna, do której będą się musieli dostosować wszyscy sprzedający. Jeżeli będzie wyższa cena, no to będzie to działanie niezgodne z prawem, dlatego że ustawa jasno przewiduje, że zakazuje się oferowania sprzedaży paliw po cenach przewyższających ceny maksymalne – dodał.

Tłumaczył, że „mechanizm ceny maksymalnej działa w taki sposób, że te ceny hurtowe są aktualizowane codziennie i stąd codzienne obwieszczenie Ministra Energii o cenie maksymalnej. Jeżeli ta cena hurtowa będzie rosnąć, to razem z ceną hurtową będzie rosnąć cena maksymalna. Oczywiście problem jest z tym, jakimi dodatkowymi narzędziami może zadziałać państwo, kiedy te ceny hurtowe będą rosły w nieskończoność".

Cena ropy gatunku Brent skoczyła od początku marca, w wyniku wojny z Iranem, o prawie 60 proc. To jej największy miesięczny wzrost w historii. Dotychczasowy rekord został ustanowiony we wrześniu 1990 r., po tym, gdy iracki dyktator Saddam Husajn najechał na Kuwejt. Wówczas, w ciągu miesiąca, cena ropy Brent skoczyła o 46 proc.

Maksymalne ceny paliw zweryfikuje KAS

Za przestrzeganie przepisów odpowiadać będzie Krajowa Administracja Skarbowa, która będzie mogła nakładać kary na stacje benzynowe, sięgające nawet 1 mln zł

Minister wyjaśnił, że „jest kilkadziesiąt godzin opóźnienia pomiędzy uchwaleniem ustawy a jej wejściem w życie i rozpoczęciem stosowania systemu. Dlatego że w całości wszyscy muszą się do tego dostosować, w tym właśnie kasy fiskalne trzeba przeprogramować, bo mamy inne poziomy stawek akcyzy i VAT-u".

Podkreślił, że ulgi podatkowe i sztywny limit cen to też koszt dla państwa. – Miesiąc obowiązywania takich ulg w zakresie podatków to jest ponad półtora miliarda złotych. To są środki, które rząd musiał wygospodarować w ramach tegorocznego budżetu. Im dłużej taka sytuacja potrwa, tym więcej będzie nas to kosztować – ocenił wiceminister energii Wojciech Wrochna. – Minister finansów i premier zapowiedzieli, że rząd rozważa wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych – dodał.

Ten podatek może uderzyć w firmy paliwowe. – Zapowiadane wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków będzie miało negatywny wpływ na wyniki finansowe spółek, które zostaną nim objęte. Szczegóły tej daniny nie są jeszcze znane, ale patrząc na wcześniej funkcjonujące tego typu regulacje można przypuszczać, że doprowadzą do obniżki zysków firm paliwowych w skali 20 proc. EBITDA – mówi Krzysztof Kozieł, analityk BM Pekao. Przypomina, że w 2024 r. Orlen z tytułu nadmiarowych zysków musiał przekazać na rzecz Skarbu Państwa około 10 mld zł netto.