Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu 2 czerwca 2026 r. powołała do zarządu Orlenu „nowych – starych” członków. Zostali oni powołani na wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji zarządu. Będzie to dzień odbycia się zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 r. Walne zgromadzenie spółki zaplanowano na 9 czerwca.

Reklama Reklama

Nowy skład zarządu Orlenu

„Nowy – stary” skład zarządu to Ireneusz Fąfara jako prezes, Sławomir Jędrzejczyk – wiceprezes ds. finansowych, Ireneusz Sitarski – wiceprezes ds. downstream, Robert Soszyński – wiceprezes ds. operacyjnych, Marek Balawejder – wiceprezes ds. Consumers and Products, Marcin Wasilewski – wiceprezes ds. Rozwoju i Inwestycji (dotychczas wiceprezes ds. transformacji), Sławomir Staszak – wiceprezes ds. Energy i Wiesław Prugar – wiceprezes ds. upstream.

Wszystkie powołane osoby pełnią obecnie funkcje członków zarządu w obecnej kadencji.

Kto odejdzie z zarządu Orlenu?

W porównaniu do obecnego zarządu brakuje dwóch nazwisk, a przede wszystkim Pawła Wojtunika, wiceprezesa ds. bezpieczeństwa i ryzyka. Konkurs jednak nie przewidywał poszukiwania kandydata na to stanowisko. Wojtunik został powołany do poprzedniego zarządu decyzją Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Brakuje także Witolda Literackiego, dotychczasowego wiceprezesa ds. korporacyjnych. Podobnie jak w przypadku wiceprezesa ds. bezpieczeństwa, nie szukano na te stanowiska kandydata. W nowym zarządnie takiego stanowiska już nie będzie.

Obecna, trzyletnia kadencja zarządu Orlenu wygasła pod koniec kwietnia, stąd ogłoszony konkurs na początku kwietnia. Rada przyjmowała zgłoszenia do 16 kwietnia 2026 r.