Wiercenie pierwszego odwiertu eksploatacyjnego gazu zostało zakończone i rozpoczęto prace testowe. Oznacza to pierwszą w historii komercyjną produkcję gazu ze złoża ACG, jednego z największych na świecie złóż ropy naftowej – podano w komunikacie.

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Odwiert stanowi kluczowy pierwszy krok w kierunku uwolnienia znaczącego potencjału gazowego tego złoża. Szacuje się, że zasoby gazu ACG sięgają około 112 mld metrów sześciennych. Gaz i kondensat wydobywane z odwiertu będą kierowane do terminala Sangachal za pośrednictwem istniejącej infrastruktury ACG – poinformował MOL.

MOL stawia na gaz z Azerbejdżanu i wzmacnia bezpieczeństwo dostaw

– Po udanej produkcji ropy naftowej na złożu ACG, pierwsza produkcja gazu stanowi ważny krok w kierunku dalszego rozwoju tego pola. Zależy nam na wykorzystaniu bogatego doświadczenia w zakresie poszukiwań i wydobycia, aby rozwijać sektor upstream w Azerbejdżanie i wspierać bezpieczeństwo dostaw w Europie Środkowej – powiedział Zsombor Marton, wiceprezes wykonawczy ds. poszukiwań i wydobycia w MOL.

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Grupa MOL weszła na rynek Azerbejdżanu w 2020 r., nabywając 9,57 proc. udziałów w złożu ACG oraz 8,9 proc. udziałów w rurociągu Baku–Tbilisi–Ceyhan (BTC), którym ropa naftowa transportowana jest do śródziemnomorskiego portu Ceyhan.

Do tej pory prawie 18 mln baryłek ropy naftowej zostało przetransportowanych ze złoża ACG rurociągiem BTC i statkami towarowymi do rafinerii MOL, w tym do rafinerii Slovnaft w Bratysławie i rafinerii INA w Rijece. ACG odpowiada za 14 proc. całkowitej produkcji MOL oraz 26 proc. całkowitych rezerw grupy (stan na 2025 r.) – podała firma.