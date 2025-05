- Wciąż wydajemy więcej na rosyjskie surowce energetyczne, niż na wsparcie dla Ukrainy – powiedział Zaniewicz i wyliczył, że UE zapłaciła w ubiegłym roku Rosji 23 mld euro za surowce, podczas gdy na pomoc dla Ukrainy wydaliśmy 18,7 mld euro.

- Oczywiście jest to inna natura, bo płacimy za konkretny towar, a tam za wsparcie przed agresorem, ale jednak część z tych środków wędruje do budżetu rosyjskiego. Te kwoty nie do końca uwzględniają nawozy, bo Rosja stara się ominąć politykę sankcyjną w kreatywny niekiedy sposób. To chociażby eksport nawozów albo eksport paliw wyprodukowanych w państwach trzecich – mówił Zaniewicz. Od kiedy wprowadzone zostały reżimy sankcyjne na ropę i paliwa rosyjskie, drastycznie wzrósł eksport ropy rosyjskiej do państw trzecich, jak Indie czy Turcja, a stamtąd import paliw do UE, z czego w dużej mierze korzystają Węgry.

Co chce zrobić Europa żeby odciąć się od Rosji?

Plan działań KE zakłada, że do końca roku pojawi się zakaz nowych umów na gaz, co ma wyeliminować nawet jedną trzecią dzisiejszego importu z Rosji. Zakaz importu rosyjskiego gazu w ramach istniejących umów ma wejść w życie do końca 2027 roku. UE dostrzegła też wreszcie problem rosyjskiej floty cieni oraz zapowiada stopniową rezygnację z importu rosyjskich materiałów jądrowych, których wartość też nie wlicza się do tych 23 mld euro.

- Gaz ziemny był pominięty dotychczas w polityce sankcyjnej odcinania się od Rosji. A nasz import gazu z Rosji spadł dramatycznie, z 45 proc. uzależnienia importowego do około 20 proc. I warto tu zauważyć, że ten znaczący spadek odbył się za sprawą działań Rosji, która odcinała państwa europejskie od dostaw. Rosja jest odpowiedzialna za wysadzenie Nord Streamu, Rosja przerwała dostawy do Polski. Ostatnim ciosem była decyzja Ukrainy o nieprzedłużeniu umowy tranzytowej przez Ukrainę - mówił Zaniewicz.