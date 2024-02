Rusza polowanie na złoża surowca przyszłości. Starczy dla wszystkich

Listę domyka wodór biały – nazywany też złotym. Czyli naturalnie występujący w podziemnych złożach, może nie całkowicie bezemisyjny, ale wiążący się ze stosunkowo niewielkim obciążeniem środowiska naturalnego – przynajmniej w stosunku do olbrzymiego potencjalnego wydobycia. To paliwo, którego zużycie nie tyle nie mieściło się dotychczas w głowie (bo też w swoich fantastyczno-naukowych powieściach jako źródło energii traktował je już Juliusz Verne), ile przegrywało z innymi surowcami, m.in. z powodu łatwopalności czy błyskawicznej ucieczki przez najmniejszą choćby szczelinę.

Zdaniem eksperta oddziału US Geological Survey w Denver, Geoffrey'a Ellisa, globalne zasoby naturalnego wodoru mogą w sumie sięgać 10 bilionów ton surowca. – Nawet jeśli moglibyśmy wydobyć zaledwie procent tego, co – jak wierzę – jest pod ziemią, to zaspokoilibyśmy nasze potrzeby związane z wodorem na setki lat – zapewnia z kolei na łamach publikowanego przez Uniwersytet Yale magazynu „Yale Environment” Wiaczesław Zgonnik, pochodzący z Ukrainy geochemik, który w Denver założył start-up Natural Hydrogen Energy. Według niego, roczne wydobycie tego surowca mogłoby w obecnej chwili sięgać 23 mln ton.

Ryzykanci w awangardzie

Jak wylicza magazyn, polowanie na wodór na skalę globalną właśnie ruszyło, w zasadzie jak świat długi i szeroki. Złoża odkryto m.in. we Francji, Kanadzie, Finlandii, Omanie, Turcji czy na Filipinach. Trwają prace w Togo, Południowej Afryce, Mozambiku, Maroku. Wodoru szukają Hiszpanie, Australijczycy, Brazylijczycy i – rzecz jasna – Amerykanie. Prace w USA trwają, m.in. w Kansas, Arizonie czy Nebrasce. Wśród inwestorów jest też choćby Bill Gates, który obok projektów nuklearnych najwyraźniej szuka innych potencjalnych szans biznesowych w energetyce. Na razie wyłożył on 91 mln dolarów na dalsze prace firmy Koloma.

Wodorowa „gorączka złota” Polskę na razie omija. Choć zdarza się czasem geologom czy budowlańcom natknąć na nagromadzenia wodoru, ale Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy kilka miesięcy temu zastrzegł, że potrzeba jeszcze wielu badań, by ocenić, czy takie przypadki mogą wskazywać na występowanie rzeczywistych złóż tego surowca. W połowie ubiegłego roku ówczesny wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska zapewniał, co prawda, że Zalewy Szczeciński i Wiślany to „najlepsze w Europie miejsca dla produkcji wodoru” – ale czy miał na myśli jego wydobycie czy raczej przerób, już nie precyzował. Sądząc po Polskiej Strategii Wodorowej przygotowanej przez tamten rząd, można zakładać, że chodziło o to drugie.

Niewątpliwie, wizje wodorowego paliwa przyszłości uniosła fala transformacji energetycznej, ale impetu nadała im burza na Wschodzie: agresja Rosji na Ukrainę. To w ślad za nią decydenci, a następnie naukowcy i biznesmeni zaczęli się gorliwie przyglądać czystszym alternatywom obecnych surowców. Mniej więcej rok temu bank inwestycyjny Goldman Sachs oceniał, że procesy dekarbonizacji i zerowania emisji CO2 będą wymagać w sumie około 5 bln dolarów inwestycji, z czego piąta część mogłaby być przeznaczona na wytwarzanie wodoru (co można też uznać za wartość tego rynku).