Aktualizacja: 11.02.2026 10:09 Publikacja: 11.02.2026 09:59
Foto: Adobe Stock
Sejmowe komisje ds. energii i deregulacji ponownie przerwały prace nad proponowanymi przez resort energii przepisami zmieniającymi Prawo energetyczne w zakresie przyłączy do sieci (tzw. ustawa sieciowa). Poprawki zgłoszone przez Ministerstwo Energii (ME) – zdaniem branży OZE – złożono zbyt późno, a dodatkowo nie wychodzą one naprzeciw inwestorom. Po stronie małych i średnich inwestorów OZE i niejako w kontrze do stanowiska ministra energii wystąpiła wiceminister klimatu i środowiska (MKiŚ) Urszula Zielińska.
W efekcie ożywionych dyskusji, pytań i wątpliwości branży OZE, a także niektórych posłów prace nad projektem ustawy ponownie przerwano do kolejnego posiedzenia Sejmu rozpoczynającego się 25 lutego. Prace przerwano już wcześniej, w styczniu wstrzymano prace w komisjach do 10 lutego. Posłowie przegłosowali wniosek o przerwanie obrad komisji, by dać czas na udzielenie odpowiedzi przez ministerstwa na pytania posłów oraz by strona rządowa i społeczna, czyli m.in. organizacje branżowe, rozwiązały kwestie sporne.
– Mamy podpisanych wiele umów przyłączeniowych, które nie są realizowane, które blokują moce w systemie, które tak naprawdę ograniczają możliwość rozbudowy czy to źródeł odnawialnych, czy konwencjonalnych, czy to przyłączania odbioru nowoczesnych, jak bazy danych i te problemy musimy rozwiązać – powiedział wiceminister energii Wojciech Wrochna.
W odpowiedzi na apele branży OZE wiceminister przedstawił możliwe do zaakceptowania z punktu widzenia celu ustawy poprawki. Zaznaczył, że jest grupa inwestorów, która realizuje już projekty i podnosiła szereg uwag dotyczących tego, że ME proponuje rozwiązania w trakcie tych procesów. – W zakresie obowiązku zwiększenia wysokości zaliczki tutaj dajemy możliwość tym podmiotom, które już mają warunki przyłączenia i które wpłaciły zaliczki w obecnie obowiązującej wysokości na uzupełnienie tej zaliczki w dłuższym terminie – powiedział Wrochna.
Dodał, że kolejną możliwą zmianą w zakresie zabezpieczenia przyłącza dla operatora jest wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na różne formy tego zabezpieczenia, także w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, a nie tylko w formie gotówki.
Wrochna podkreślił, że trzeci obszar zmian dotyczyłby wskazanych w projekcie terminów na uzyskanie pozwolenia na budowę przez inwestorów OZE, ponieważ podnosili oni, że terminy te są zbyt krótkie.
Przedstawiciele branży OZE, a także niektórzy posłowie żalili się, że nie otrzymali propozycji poprawek przed posiedzeniem komisji i nie wiedzieli, do czego mają się odnieść.
Do zawartych w projekcie ustawy sieciowej terminów dla inwestorów OZE odniosła się też obecna na posiedzeniu komisji wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska, zaznaczając, że w ocenie ministra klimatu, terminy proponowane przez resort energii mogą być zbyt ambitne, zwłaszcza w przypadku wiatraków na lądzie. Podkreśliła ona, że z jednej strony ta ustawa jest bardzo ważna i potrzebna, bo porządkuje i uwalnia zasoby sieci, ze względu na nagromadzenie umów, które często są niewykonywane, a same umowy przyłączeniowe są obszarem spekulacji.
– Z drugiej jednak strony mamy obawy dotyczące okresów realizacji inwestycji (36 miesięcy na wykonanie inwestycji). Te terminy są zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska zbyt ambitne wobec dzisiejszych okresów inwestycyjnych, które w przypadku lądowej energetyki wiatrowej trwają od 5,5 do 7 lat. Staramy się skrócić te okresy inwestycyjne innymi regulacjami, ale te są wetowane przez prezydenta. Jeśli ten okres realizacji inwestycji zostanie skrócony do 3 lat, to większość projektów będących w toku przepadnie – podkreśliła wiceminister, której wypowiedź – mimo zapewnień, że ustawa co do zasady jest ważna – w dużym stopniu krytykowała zapisy projektu resortu energii.
Przewodniczący obradom połączonych komisji, Ryszard Petru zwrócił się do ministerstw energii i klimatu o uspójnienie stanowiska. Nie jest jednak tajemnicą, że między resortami trwa spór o tempo rozwoju OZE. Resort energii chce je spowolnić, a resort klimatu przyspieszyć.
Wypowiadający się później przedstawiciele branży OZE w swoich wypowiedziach pochwycili tezy stawiane przez minister Zielińską. Ewa Krasucka dyrektor generalna Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej podkreśliła, że obecna regulacja uwzględnia przede wszystkim perspektywy operatorów sieci, ale nie uwzględnia praktyki rozwoju projektów OZE w terenie. – Największy problem tej regulacji to nierealne terminy pozwolenia na budowę. W polskiej rzeczywistości uzyskanie prawomocnego zezwolenia dla OZE, zwłaszcza dla lądowej energetyki wiatrowej to 6-7 lat. Proponowane 36 miesięcy na realizację inwestycji OZE (od momentu zgody na przyłączenie – red.) to fikcja – powiedziała przedstawicielka Izby.
Henryk Majchrzak, były prezes PSE, a obecnie przedstawiciel Enerconet wskazywał zaś, że jeśli jest tak jak mówią Polskie Sieci Elektroenergetyczne, że warunki przyłączenia są wydane na 210 GW mocy, to większość z tych warunków została wydana w latach 2022 – 2025 r. – Skoro tak, to na jakiej podstawie twierdzimy, że inwestorzy nie realizują projektów przez lata mimo warunków przyłączenia – wskazuje Majchrzak i dodaje, że ten projekt będzie stanowił barierę w rozwoju OZE.
W połowie stycznia wiceminister energii Wojciech Wrochna informował, że w Polsce jest 240 GW wydanych warunków przyłączeniowych, z czego 150 GW to OZE, a 90 GW magazyny. Podkreślał, że zmiany w Prawie energetycznym wprowadzą większą transparentność w procesie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowych źródeł i odblokują moce przyłączeniowe.
Według projektu, wzrosnąć ma kwota zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie: z 30 zł na 60 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Maksymalna kwota zaliczki wyniesie 6 mln zł. Zaliczkę będą musiały wnosić wszystkie podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Pojawi się bezzwrotna opłata za rozpatrzenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, w wysokości 1 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.
Projekt zobowiązuje także inwestorów do realizacji inwestycji poprzez obowiązek zawiadomienia operatora – w terminie dwóch (dla fotowoltaiki) lub trzech lat (dla wiatraków) od zawarcia umowy na przyłączenie, o ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej co najmniej 80 proc. mocy instalacji OZE (a dla bateryjnych magazynów energii również w zakresie 80 proc. pojemności instalacji objętej umową).
