Propozycje poprawek do ustawy sieciowej

W odpowiedzi na apele branży OZE wiceminister przedstawił możliwe do zaakceptowania z punktu widzenia celu ustawy poprawki. Zaznaczył, że jest grupa inwestorów, która realizuje już projekty i podnosiła szereg uwag dotyczących tego, że ME proponuje rozwiązania w trakcie tych procesów. – W zakresie obowiązku zwiększenia wysokości zaliczki tutaj dajemy możliwość tym podmiotom, które już mają warunki przyłączenia i które wpłaciły zaliczki w obecnie obowiązującej wysokości na uzupełnienie tej zaliczki w dłuższym terminie – powiedział Wrochna.

Dodał, że kolejną możliwą zmianą w zakresie zabezpieczenia przyłącza dla operatora jest wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na różne formy tego zabezpieczenia, także w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, a nie tylko w formie gotówki.

Wrochna podkreślił, że trzeci obszar zmian dotyczyłby wskazanych w projekcie terminów na uzyskanie pozwolenia na budowę przez inwestorów OZE, ponieważ podnosili oni, że terminy te są zbyt krótkie.

Resort klimatu nie ułatwił pracy ministerstwu energii

Przedstawiciele branży OZE, a także niektórzy posłowie żalili się, że nie otrzymali propozycji poprawek przed posiedzeniem komisji i nie wiedzieli, do czego mają się odnieść.

Do zawartych w projekcie ustawy sieciowej terminów dla inwestorów OZE odniosła się też obecna na posiedzeniu komisji wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska, zaznaczając, że w ocenie ministra klimatu, terminy proponowane przez resort energii mogą być zbyt ambitne, zwłaszcza w przypadku wiatraków na lądzie. Podkreśliła ona, że z jednej strony ta ustawa jest bardzo ważna i potrzebna, bo porządkuje i uwalnia zasoby sieci, ze względu na nagromadzenie umów, które często są niewykonywane, a same umowy przyłączeniowe są obszarem spekulacji.