Gazowiec „Sea Horse” pływający pod banderą Hongkongu ma w ładowniach około 27 tys. ton rosyjskiego LNG. Po zmianie kursu w zeszłym miesiącu jednostka kieruje się w stronę Kuby. Samir Madani, współzałożyciel armatora gazowca, firmy TankerTrackers, powiedział Financial Times (FT), że statek powinien przybyć na wyspę w nadchodzących dniach.

Drugie wsparcie płynie tankowcem „Anatolij Kołodkin” pod rosyjską banderą. To 728 tys. baryłek tak wyczekiwanej przez Kubańczyków ropy. Przybycie tankowca na Kubę spodziewane jest na początku kwietnia.

Kryzys energetyczny na Kubie. Brak paliwa i prądu po amerykańskim embargu

FT przypomina, że z powodu amerykańskiej blokady dostaw ropy, zapasy paliwa na Kubie gwałtownie się kurczą, a kraj przeżywa jeden z najgłębszych kryzysów w swojej historii. Regularne wyłączenia prądu stały się normą. 16 marca, w obliczu amerykańskiej blokady naftowej i wielomiesięcznych niedoborów paliw i energii elektrycznej, cała wyspa pozostała bez zasilania. Blackout dotknął wszystkich – 10 milionów Kubańczyków.

Wcześniej prezydent kraju Miguel Diaz-Canel oświadczył w swoim przemówieniu do narodu, że od trzech miesięcy na Kubę nie są dostarczane paliwo i ropa. Prąd w kraju wytwarzany jest z lokalnej ropy naftowej i przy wykorzystaniu elektrowni słonecznych, jednak dystrybucja energii elektrycznej pomiędzy regionami była niestabilna Ostatecznie system padł.