Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na sierpień jest na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku wyceniana po 69,06 dol., czyli o 0,54 proc. wyżej. Ropa Brent w dostawach na wrzesień na giełdzie ICE kosztuje 72,28 dol. za baryłkę, co oznacza wzrost o 0,67 proc.

Reklama Reklama

Iran grozi tankowcom w Cieśninie Ormuz

Notowania ropy rosną po tym, jak wspólne dowództwo wojskowe Iranu ostrzegło w czwartek, że wszystkie tankowce przepływające przez Cieśninę Ormuz muszą korzystać z zatwierdzonych tras. W przeciwnym razie mają spotkać się ze „zdecydowaną odpowiedzią” irańskich sił zbrojnych.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump o wojnie z Iranem: To nie była wojna Myślę, że zgodzili się na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy - mówił o toczących się negocjacjach między USA a Iranem prezydent USA Donald Tr...

– Każde zignorowanie polecenia, zboczenie z wyznaczonej trasy lub lekceważenie protokołów nawigacyjnych Islamskiej Republiki Iranu w Cieśninie Ormuz spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją sił zbrojnych, co zagrozi bezpieczeństwu statków naruszających zakaz – ogłosiło irańskie wojsko.

Do wydania oświadczenia doszło po tym, jak amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) opublikowało komunikat ze spotkania dowódców sił zbrojnych USA oraz szeregu państw Bliskiego Wschodu. W komunikacie podkreślono „wspólne zaangażowanie na rzecz swobodnego przepływu towarów przez Cieśninę Ormuz”.

Iran, który dąży do ustanowienia większej kontroli nad ruchem przez Ormuz, już wcześniej zaatakował statek handlowy płynący trasą inną niż preferowana przez Teheran. Doprowadziło to do pierwszej wymiany ciosów między USA i Iranem od czasu zawarcia zawieszenia broni.

Trump: Iran zgodził się niemal na wszystko

Tymczasem prezydent USA, Donald Trump, w wywiadzie dla stacji CNBC poinformował, że Iran zgodził się „praktycznie na wszystko”, czego domagają się Stany Zjednoczone, choć negocjacje wciąż trwają.

– Negocjujemy i zobaczymy, czy nam się uda. Myślę, że zgodzili się na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy – oświadczył Trump.

Prezydent USA stwierdził również, że Iran został całkowicie osłabiony militarnie, zaznaczając jednocześnie, że nie traktuje operacji przeciwko Teheranowi jako pełnowymiarowej wojny.

Donald Trump nie odpowiedział wprost na ponawiane pytania, czy w przypadku braku porozumienia jest gotowy do wznowienia konfliktu. Porównał jednak zachowanie Iranu do „rozpieszczonego dziecka”.

– Jeśli jesteś rozpieszczony i przez lata robiłeś, co chciałeś w kontaktach z rodzicami, a oni nagle zaczynają cię traktować surowo, to potrzebujesz trochę czasu, aby się do tego przyzwyczaić – powiedział.

Tymczasem analitycy Citigroup oceniają, że fundamenty rynku ropy szybko się poprawiają, ponieważ zakłócenia związane z transportem surowca przez Cieśninę Ormuz wygasają, a przepływy na tym szlaku stopniowo wracają do normy.

Eksperci Citi podkreślają jednak, że proces pokojowy między USA i Iranem pozostaje „kruchy”, a spory dotyczące zarządzania ruchem przez Cieśninę Ormuz oraz opłat tranzytowych nadal nie zostały rozwiązane.

Citigroup prognozuje, że do końca 2026 r. cena baryłki ropy Brent może spaść do przedziału 60–65 dol.