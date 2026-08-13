Premier zaznaczył, że na "krytyczne dni", czyli powroty z wakacji oraz do szkół, "zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 23 do 8 proc.". - Powinno się to przełożyć na obniżenie cen, w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad 1 zł za litr - wyliczył.

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Obniżone ceny paliw będą obowiązywać od 17 do 31 sierpnia.

Donald Tusk zauważył, że „Polska będzie w absolutnej czołówce europejskiej, jeśli chodzi o najniższe ceny paliw”. Obniżonej stawce VAT na paliwa towarzyszyć będzie również maksymalna cena paliw, którą określać ma Minister Energii.