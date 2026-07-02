Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Endex Dutch TTF) rosną o 1,6 proc., do 43,48 euro za MWh.

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Notowania surowca idą w górę, ponieważ dostawy LNG z Bliskiego Wschodu nadal są ograniczone, a Katar - główny producent skroplonego gazu ziemnego w regionie - wciąż nie wznowił normalnej produkcji.

Kraj planuje zwiększyć eksport LNG w ciągu kilku tygodni, wykorzystując nieuszkodzone części instalacji produkcyjnych - poinformował premier Kataru, szejk Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, w wywiadzie dla „Financial Times”. - W ciągu kilku tygodni produkcja LNG wróci do normy, z wyjątkiem uszkodzonych części obiektów produkcyjnych - powiedział.

Powrót podaży LNG z Kataru pomógłby złagodzić globalne napięcia na rynku gazu w czasie, gdy wiele państw na świecie stara się odbudować swoje zapasy surowca.

Katarowi udało się wyeksportować część dostaw LNG z Zatoki Perskiej do odbiorców w Azji dzięki „maskowaniu” lokalizacji gazowców ze względów bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz. Mimo to dostawy paliwa pozostają wyraźnie niższe niż zwykle.

Katar wciąż ogranicza eksport LNG

W Europie poziom zapełnienia magazynów gazu wynosi obecnie 49,1 proc. wobec średniej pięcioletniej dla tej pory roku na poziomie 63,9 proc.

W magazynach państw UE znajduje się obecnie 555,04 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 41,8 proc., podczas gdy średnia pięcioletnia wynosi 62,9 proc.

W Holandii poziom zapełnienia magazynów sięga 25,7 proc., wobec średniej pięcioletniej wynoszącej 55,7 proc.

W Polsce w magazynach znajduje się 26,55 TWh gazu, a ich zapełnienie wynosi 72,1 proc. wobec sezonowej średniej pięcioletniej na poziomie 73,8 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.