- Trwa analiza. Sytuacja na rynku ropy się stabilizuje. Oczywiście wiemy, że ceny na stacjach benzynowych są nadal wysokie i chcielibyśmy, aby były niższe. Natomiast mamy pewne ograniczenia budżetowe, a prezydent Nawrocki zdecydował się zablokować ustawę (od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych - PAP), dzięki której mielibyśmy w budżecie trochę ponad 4 miliardy złotych więcej - powiedział Domański w TVN24.

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Szef resortu finansów zaznaczył, że państwo musi być gotowe na „wszystkie scenariusze”. - Wiemy, że problemem jest nie tylko wysoka cena ropy, ale też niska dostępność diesla - zauważył.

Domański: Obniżenie VAT na paliwa jest możliwe

Minister wskazał, że obecnie, ze względów legislacyjnych, możliwe jest jedynie obniżenie podatku VAT na paliwa. - Ale czy taka decyzja zapadnie, to jeszcze musimy zostawić sobie kilka dni - powiedział Domański.

30 czerwca przestały obowiązywać przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy. Według informacji resortu finansów, koszt programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN) sięgnął ok. 4,7 mld zł.

24 lipca prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego (TK) w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy łamią zasadę, zgodnie z którą prawo nie działa wstecz.