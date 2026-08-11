Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są kulisy i konsekwencje wycieku rosyjskiej ropy z tankowca należącego do tak zwanej „floty cieni”.

Dlaczego ogromna katastrofa ekologiczna u wybrzeży Omanu nie spowodowała wzrostu cen surowca na światowych rynkach.

Jakie jest strategiczne znaczenie Cieśniny Ormuz i jakie czynniki wpływają na bezpieczeństwo transportu morskiego w regionie.

W jaki sposób ataki Hutich i ukraińskie uderzenia na rafinerie dodatkowo wpływają na stabilność globalnego rynku naftowego.

We wtorek 11 sierpnia omańska Agencja Ochrony Środowiska poinformowała że wyciek ropy z tankowca „Caroline Bezengi” z rosyjską ropą na rynek azjatycki ma dokładnie 390 km kw. Pierwsze problemy jednostki zauważono już 8 czerwca u wybrzeży Jemenu. Według dwóch źródeł agencji Reutersa, wstępne szacunki wskazywały na eksplozję na pokładzie. Żadna ze stron konfliktu nie wzięła na siebie jednak odpowiedzialności za atak na statek.

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Ropa z Noworosyjska zagraża humbakom

„Caroline Bezengi” miał odebrać ładunek w kwietniu w rosyjskim porcie Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, a pod koniec maja przeszedł przez Kanał Sueski. Tankowiec jest stary. Zbudowany został w 2001 r. i stanowi część używanej przez Rosję floty cieni. Statek podlega sankcjom nałożonym przez Unię Europejską, Wielką Brytanię, Kanadę i Szwajcarię.

Omańska Agencja Ochrony Środowiska zapewnia, że wyciek nie stanowi zagrożenia dla obiektów w okolicy, w tym instalacji odsalania i infrastruktury turystycznej. Jednak miejsce wycieku budzi obawy, czy tak jest w rzeczywistości. Oman, w swoim pierwszym publicznym ujawnieniu katastrofy w poniedziałek, informował, że stara się rozwiązać problem wycieku ropy w pobliżu wysp Hallaniyat. W 2025 r. sułtan Omanu Haitham bin Tarik wydał dekret, tworząc rezerwat przyrody wokół wysp. Obszar jest niezwykle cenny dla dzikiej przyrody, w tym humbaków z Morza Arabskiego i kormoranów sokotrańskich.

Tymczasem na światowym rynku ceny ropy naftowej utrzymuje się niepewność i wahania cen. We wtorek po południu notowania zaczęły spadać, po kilku dniach wzrostów i osiągnięciu najwyższego poziomu od ponad tygodnia. Była to reakcja na informacje o postępach w rozmowach między Omanem a Iranem w sprawie transportu morskiego przez Cieśninę Ormuz. Później jednak kontrakty znowu zaczęły drożeć, przekraczając 88 dol. za baryłkę Brenta.

Rozmowy w Omanie, ataki Hutich

Rozmowy między Omanem a Iranem na temat przyszłości żeglugi w Cieśninie Ormuz są obecnie na zaawansowanym etapie, poinformował we wtorek rzecznik MSZ Kataru.

„Jakiekolwiek oznaki deeskalacji lub porozumienia to dobra wiadomość dla aktywów ryzykownych i oczywiście zła dla ropy naftowej. Ale na razie to tylko plotki. To tylko nagłówki. Nie ma żadnych znaczących postępów” – uważa Fawad Razaqzada, analityk City Index i FOREX.

„Nie sądzę, aby w najbliższym czasie cena ropy spadła poniżej 80 dol. chyba że pojawi się niespodziewane ogłoszenie o porozumieniu otwierającym Cieśninę Ormuz, ponieważ rynek ropy naftowej się kurczy” – dodał Razaqzada.

Reuters pisze, że dane dotyczące żeglugi pokazały, że ruch przez Cieśninę Ormuz w poniedziałek zmniejszył się do sześciu jednostek, w porównaniu ze średnią 10-dniową na poziomie około 11 statków. W poniedziałkowej notatce analitycy Barclays poinformowali, że średni eksport netto ropy naftowej i produktów rafinowanych przez Cieśninę Ormuz wyniósł 3 mln baryłek dziennie (bpd) w tygodniu kończącym się 7 sierpnia, w porównaniu z 4,4 mln bpd w tygodniu poprzednim.

Przed rozpoczęciem konfliktu z Iranem pod koniec lutego około jedna piąta światowych dostaw ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego (LNG) przepływała przez Cieśninę Ormuz.

We wtorek jemeńscy Huti, powiązani z Iranem, zaatakowali statek towarowy w cieśninie Bab el-Mandab, zabijając trzech członków załogi – poinformowały dwa źródła w jemeńskiej straży przybrzeżnej i dwóch wojskowych w rządzie. „Ryzyko wokół Cieśniny Ormuz i cieśniny Bab el-Mandab pozostaje bardzo wysokie. Nawet sporadyczne ograniczenia lub groźba dalszych incydentów utrzymują wysokie koszty ubezpieczeń i wymuszają dłuższe szlaki żeglugowe… stąd przepływy energii prawdopodobnie pozostaną ograniczone w najbliższej przyszłości” – ocenił Tim Waterer, główny analityk rynku w KCM Trade.