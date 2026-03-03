Z powodu braku możliwości szybkiej sprzedaży eksportowanej ropy Rosja jest zmuszona jest magazynować coraz większe jej ilości na morzu, a wysokie koszty tankowców dodatkowo podważają opłacalność tej działalności.

Jak teraz wyglądają dostawy rosyjskiej ropy przez flotę cieni? Wśród supertankowców śledzonych przez Vorteksa i Kplera znalazła się „Sahara”, objęta sankcjami USA. U wybrzeży Półwyspu Synaj, w pobliżu Egiptu, przetransportowano na nią 1,7 mln baryłek ropy z kilku tankowców Suezmax i Aframax, przybywających z Noworosyjska. Następnie przeładowano ropę na Dalekim Wschodzie, w pobliżu Nachodki, na inne mniejsze tankowce, które dostarczały surowiec do Chin.

Cała operacja trwała około trzech miesięcy, podczas gdy dostawa konwencjonalnymi środkami transportu do Indii zazwyczaj zajmowała 5-6 tygodni. To zwiększa koszty rosyjskich koncernów, zmniejszając dochody Kremla z eksportu ropy.

Egipt – nowy punkt przeładunkowy rosyjskiej ropy

Bloomberg zauważa, że wody u wybrzeży Egiptu nie są tradycyjną lokalizacją przeładunku ropy naftowej ze statku na statek. Jego wykorzystanie można wytłumaczyć rosnącym zainteresowaniem krajów zachodnich bezpieczniejszymi punktami przeładunku, takimi jak te na północ od Kanału Sueskiego, a także w pobliżu Grecji i Malty. Inna tradycyjna lokalizacja, w pobliżu Omanu, stała się niedostępna po ataku USA i Izraela na Iran, a wcześniej dostęp do niej był utrudniony, ze względu na rozbudowę amerykańskich sił morskich w Zatoce Perskiej i jej okolicach.

Gwałtowny wzrost stawek frachtowych dla supertankowców związany jest ze skokiem popytu na największe jednostki, wynikającym z rosnącej ilości ropy magazynowanej w tankowcach na morzu. Po świecie pływa w poszukiwaniu klientów już około 140 mln ton ropy z Rosji. Ponadto kraje OPEC aż do chwili ataku na Iran również zwiększały eksport. Dotyczy to przede wszystkim Arabii Saudyjskiej, której średni dzienny eksport wzrósł w lutym o 400 tys. baryłek.