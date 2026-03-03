Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kroki podejmuje administracja USA w odpowiedzi na rosnące ceny ropy?

Dlaczego Stany Zjednoczone mogą rozważać eskortowanie tankowców przez Cieśninę Ormuz?

Jaka jest reakcja rynków energetycznych na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie?

W jaki sposób międzynarodowe korporacje i ubezpieczyciele dostosowują się do wzrostu ryzyka w transporcie ropy przez Zatokę?

Deklaracja prezydenta USA stanowi jeden z najbardziej zdecydowanych dotąd kroków administracji w celu ograniczenia rosnących cen energii i uspokojenia rynków ropy w obliczu eskalującego konfliktu na Bliskim Wschodzie, który zwiększył ryzyko dla żeglugi w kluczowych szlakach morskich. Decyzja ta sygnalizuje gotowość do wykorzystania zarówno narzędzi finansowych, jak i militarnych, aby zapobiec zakłóceniom globalnych dostaw ropy.

„Bez względu na wszystko Stany Zjednoczone zapewnią swobodny przepływ energii na świecie” – napisał Trump w mediach społecznościowych. Dodał również, że wkrótce zostaną podjęte kolejne działania.

USA gotowe eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz

Światowe ceny ropy gwałtownie wzrosły po tym, jak w weekend siły Izraela i USA rozpoczęły ataki na Iran, co doprowadziło do walk zakłócających transport tankowców z ropą na Bliskim Wschodzie.