Statki handlowe kotwiczą u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich z powodu zakłóceń w żegludze w Cieśninie Ormuz w Dubaju. Wzmożony ruch morski doprowadził do nagromadzenia statków oczekujących w pobliżu Dubaju
Deklaracja prezydenta USA stanowi jeden z najbardziej zdecydowanych dotąd kroków administracji w celu ograniczenia rosnących cen energii i uspokojenia rynków ropy w obliczu eskalującego konfliktu na Bliskim Wschodzie, który zwiększył ryzyko dla żeglugi w kluczowych szlakach morskich. Decyzja ta sygnalizuje gotowość do wykorzystania zarówno narzędzi finansowych, jak i militarnych, aby zapobiec zakłóceniom globalnych dostaw ropy.
„Bez względu na wszystko Stany Zjednoczone zapewnią swobodny przepływ energii na świecie” – napisał Trump w mediach społecznościowych. Dodał również, że wkrótce zostaną podjęte kolejne działania.
Światowe ceny ropy gwałtownie wzrosły po tym, jak w weekend siły Izraela i USA rozpoczęły ataki na Iran, co doprowadziło do walk zakłócających transport tankowców z ropą na Bliskim Wschodzie.
Sekretarz skarbu Scott Bessent oraz sekretarz energii Chris Wright mieli spotkać się z Trumpem we wtorek po południu, aby przedstawić listę propozycji dotyczących rozwiązania problemu i sfinalizować odpowiedź administracji – poinformowały Reuters dwa źródła zaznajomione ze sprawą, prosząc o zachowanie anonimowości.
Cieśnina Ormuz
Trump powiedział dziennikarzom, że Amerykanie mogą przez krótki czas „żyć z wyższymi cenami ropy”, ale – jak stwierdził – „gdy tylko to się skończy, ceny spadną, moim zdaniem nawet poniżej poziomu sprzed kryzysu”.
Jeśli wysokie ceny energii utrzymają się dłużej, mogą podważyć wysiłki polityków Partii Republikańskiej, którzy starają się utrzymać władzę w listopadowych wyborach do Kongresu.
Transport ropy przez Cieśninę Ormuz – wąski przesmyk między Iranem a Omanem, którym przepływa około jedna piąta światowej ropy – został w dużej mierze zablokowany. Część tankowców została uszkodzona w wyniku ataków, inne utknęły w regionie.
Firmy żeglugowe i ubezpieczyciele zaczęli ponownie oceniać swoje zaangażowanie w regionie. Składki za ryzyko wojenne gwałtownie wzrosły, a niektórzy ubezpieczyciele ograniczyli lub wycofali ochronę – informują źródła branżowe.
Czytaj więcej
Tankowiec pod banderą Palau został trafiony w niedzielę u wybrzeży półwyspu Musandam w Omanie. Ra...
Wyższe koszty ubezpieczenia sprawiły, że rejsy tankowców przez ten obszar stały się droższe, co skłoniło część operatorów do opóźniania podróży lub poszukiwania alternatywnych tras.
Wsparcie USA dla ubezpieczeń tankowców nie jest bezprecedensowe. Podczas wojny irańsko-irackiej w latach 80. Waszyngton zmieniał banderę tankowców i zapewniał im eskortę wojskową, gdy prywatni ubezpieczyciele wycofali ochronę. Po atakach z 11 września 2001 r. USA oferowały polisy ubezpieczeniowe, aby utrzymać transport morski mimo podwyższonych składek za ryzyko wojenne.
Czytaj więcej
Sytuacja na Bliskim Wschodzie kładzie się cieniem na interesach Rosji. Koncerny próbują przekiero...
Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że USA mają „gotowy program” przeciwdziałania wzrostowi cen energii, który zostanie wdrożony przez Wrighta i Bessenta. „Już od jutra zaczniecie widzieć wdrażanie kolejnych etapów, aby złagodzić skutki tej sytuacji” – powiedział Rubio, nie podając szczegółów.
Administracja była dotąd niechętna sięganiu po amerykańską Strategiczną Rezerwę Ropy Naftowej, jednak – jak poinformowało jedno ze źródeł – już we wtorek może zasygnalizować gotowość do jej wykorzystania, jeśli ceny będą nadal rosły.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie kładzie się cieniem na interesach Rosji. Koncerny próbują przekierować ropę do Chi...
Poniedziałek przynosi dobre i złe wiadomości z rynku ropy i gazu. Norwegowie odkryli złoże „bardzo konkurencyjne...
To było oczywiste, że ceny ropy natychmiast zareagują na konflikt USA i Izraela z Iranem. Ropa podrożała, jej ce...
OPEC+ potwierdza zwiększenie produkcji o 206 tys. baryłek dziennie od kwietnia. Kraje OPEC+ uzgodniły wznowienie...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas