USA mogą eskortować tankowce przez Ormuz. Trump reaguje na skok cen ropy

Prezydent Donald Trump poinformował we wtorek, że polecił Amerykańskiej Międzynarodowej Korporacji Finansowania Rozwoju (U.S. International Development Finance Corporation) zapewnienie ubezpieczenia od ryzyka politycznego oraz gwarancji finansowych dla transportu morskiego przepływającego przez Zatokę. Dodał, że w razie potrzeby marynarka wojenna USA może rozpocząć eskortowanie tankowców przez Cieśninę Ormuz.

Aktualizacja: 03.03.2026 22:20 Publikacja: 03.03.2026 22:04

Statki handlowe kotwiczą u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich z powodu zakłóceń w żegludze w

Statki handlowe kotwiczą u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich z powodu zakłóceń w żegludze w Cieśninie Ormuz w Dubaju. Wzmożony ruch morski doprowadził do nagromadzenia statków oczekujących w pobliżu Dubaju

Foto: PAP/Abaca

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie kroki podejmuje administracja USA w odpowiedzi na rosnące ceny ropy?
  • Dlaczego Stany Zjednoczone mogą rozważać eskortowanie tankowców przez Cieśninę Ormuz?
  • Jaka jest reakcja rynków energetycznych na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie?
  • W jaki sposób międzynarodowe korporacje i ubezpieczyciele dostosowują się do wzrostu ryzyka w transporcie ropy przez Zatokę?

Deklaracja prezydenta USA stanowi jeden z najbardziej zdecydowanych dotąd kroków administracji w celu ograniczenia rosnących cen energii i uspokojenia rynków ropy w obliczu eskalującego konfliktu na Bliskim Wschodzie, który zwiększył ryzyko dla żeglugi w kluczowych szlakach morskich. Decyzja ta sygnalizuje gotowość do wykorzystania zarówno narzędzi finansowych, jak i militarnych, aby zapobiec zakłóceniom globalnych dostaw ropy.

„Bez względu na wszystko Stany Zjednoczone zapewnią swobodny przepływ energii na świecie” – napisał Trump w mediach społecznościowych. Dodał również, że wkrótce zostaną podjęte kolejne działania.

USA gotowe eskortować tankowce przez Cieśninę Ormuz

Światowe ceny ropy gwałtownie wzrosły po tym, jak w weekend siły Izraela i USA rozpoczęły ataki na Iran, co doprowadziło do walk zakłócających transport tankowców z ropą na Bliskim Wschodzie.

Sekretarz skarbu Scott Bessent oraz sekretarz energii Chris Wright mieli spotkać się z Trumpem we wtorek po południu, aby przedstawić listę propozycji dotyczących rozwiązania problemu i sfinalizować odpowiedź administracji – poinformowały Reuters dwa źródła zaznajomione ze sprawą, prosząc o zachowanie anonimowości.

Cieśnina Ormuz

Cieśnina Ormuz

Foto: PAP

Trump powiedział dziennikarzom, że Amerykanie mogą przez krótki czas „żyć z wyższymi cenami ropy”, ale – jak stwierdził – „gdy tylko to się skończy, ceny spadną, moim zdaniem nawet poniżej poziomu sprzed kryzysu”.

Jeśli wysokie ceny energii utrzymają się dłużej, mogą podważyć wysiłki polityków Partii Republikańskiej, którzy starają się utrzymać władzę w listopadowych wyborach do Kongresu.

Rynki ropy pod presją. Rosną składki ubezpieczeniowe i ryzyko blokady

Transport ropy przez Cieśninę Ormuz – wąski przesmyk między Iranem a Omanem, którym przepływa około jedna piąta światowej ropy – został w dużej mierze zablokowany. Część tankowców została uszkodzona w wyniku ataków, inne utknęły w regionie.

Firmy żeglugowe i ubezpieczyciele zaczęli ponownie oceniać swoje zaangażowanie w regionie. Składki za ryzyko wojenne gwałtownie wzrosły, a niektórzy ubezpieczyciele ograniczyli lub wycofali ochronę – informują źródła branżowe.

Wyższe koszty ubezpieczenia sprawiły, że rejsy tankowców przez ten obszar stały się droższe, co skłoniło część operatorów do opóźniania podróży lub poszukiwania alternatywnych tras.

Wsparcie USA dla ubezpieczeń tankowców nie jest bezprecedensowe. Podczas wojny irańsko-irackiej w latach 80. Waszyngton zmieniał banderę tankowców i zapewniał im eskortę wojskową, gdy prywatni ubezpieczyciele wycofali ochronę. Po atakach z 11 września 2001 r. USA oferowały polisy ubezpieczeniowe, aby utrzymać transport morski mimo podwyższonych składek za ryzyko wojenne.

Sekretarz stanu Marco Rubio powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że USA mają „gotowy program” przeciwdziałania wzrostowi cen energii, który zostanie wdrożony przez Wrighta i Bessenta. „Już od jutra zaczniecie widzieć wdrażanie kolejnych etapów, aby złagodzić skutki tej sytuacji” – powiedział Rubio, nie podając szczegółów.

Administracja była dotąd niechętna sięganiu po amerykańską Strategiczną Rezerwę Ropy Naftowej, jednak – jak poinformowało jedno ze źródeł – już we wtorek może zasygnalizować gotowość do jej wykorzystania, jeśli ceny będą nadal rosły.

