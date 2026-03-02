Przenoszenie platformy wiertniczej Equinor Njord Alpha
O odkryciu (wraz z partnerami) nowego złoża na Morzu Północnym poinformował w poniedziałek Equinor, kontrolowany przez państwo norweski koncern. Koncern planuje „szybkie i ekonomiczne” zagospodarowanie zasobów. Wstępne szacunki określają wielkość odkrycia, znanego jako „Omega South Alfa”, na od 25 do 89 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, podała norweska Dyrekcja ds. Wydobycia Morskiego (NOD). To 12,1–12,3 mln ton ekwiwalentu ropy lub 14,1 mld m3 gazu.
Dla Equinor byłoby to odkrycie średniej wielkości. Jednak najważniejsze jest położenie odkrytych zasobów – w pobliżu złoża Snorre. Jak podkreśla agencja Reutera, firmy w Norwegii dążą do wydłużenia żywotności starzejących się złóż ropy naftowej i gazu ziemnego poprzez poszukiwanie pobliskich złóż, które można połączyć z istniejącymi platformami.
„Nowe złoże zostanie szybko podłączone do istniejących instalacji podmorskich i będzie eksploatowane za pośrednictwem platformy Snorre A” – zapowiedział Erik Gustav Kirkemo, starszy wiceprezes Equinor.
„Ponieważ większość tamtej infrastruktury została już spłacona, to są to konkurencyjne ceny baryłek” – dodał.
To dobra wiadomość dla Europy. Norwegia jest obecnie kluczowa dla unijnego rynku ropy i gazu. Zaspokaja około 20 proc. europejskiego zapotrzebowania na ropę naftową i 30 proc. na gaz ziemny.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie przynosi zgoła odmienne wiadomości. Amerykańskie i izraelskie ataki na Iran oraz irański odwet wymusiły prewencyjne zamknięcie obiektów naftowych i gazowych na całym Bliskim Wschodzie. W poniedziałek Arabia Saudyjska zamknęła swoją największą rafinerię, poinformowało źródło agencji Reutera.
Rafineria Ras Tanura należąca do państwowego giganta naftowego Saudi Aramco o wydajności 550 tys. baryłek dziennie jest częścią kompleksu energetycznego na wybrzeżu Zatoki Perskiej, pełniącego również funkcję kluczowego terminalu eksportowego saudyjskiej ropy naftowej.
Sytuacja w rafinerii Aramco w Ras Tanura jest pod kontrolą, poinformowało źródło. Rzecznik saudyjskiego ministerstwa obrony poinformował w telewizji Al Arabiya, że w zakładzie przechwycono dwa drony, a odłamki spowodowały niewielki pożar, dodając, że nikt nie został ranny.
Arabia Saudyjska jest dobrze przygotowana na ewentualne ataki. Silnie ufortyfikowane obiekty energetyczne Saudi Aramco były już wcześniej celem, szczególnie we wrześniu 2019 r. kiedy ataki dronów i rakiet na zakłady Abqaiq i Khurais tymczasowo wstrzymały produkcję ponad połowy ropy. W 2021 r. Ras Tanura został zaatakowany przez jemeńskich Hutich, powiązanych z Iranem. Z tym wszystkim Arabia Saudyjska szybko sobie poradziła.
Większy niepokój rynku budzi sytuacja w Cieśninie Ormuz, przez którą przepływa około jednej piątej światowego zużycia ropy naftowej. Żegluga została niemal całkowicie wstrzymana po tym, jak w niedzielę doszło do ataku na statki w jej pobliżu.
„Atak na rafinerię Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej oznacza znaczną eskalację, a infrastruktura energetyczna Zatoki Perskiej znalazła się teraz w centrum uwagi Iranu. (…) Atak prawdopodobnie przybliży również Arabię Saudyjską i sąsiednie państwa Zatoki Perskiej do przyłączenia się do operacji wojskowych USA i Izraela przeciwko Iranowi” – powiedział Torbjorn Soltvedt, główny analityk ds. Bliskiego Wschodu w firmie Verisk Maplecroft, zajmującej się badaniem ryzyka.
W irackim Kurdystanie, który w lutym eksportował 200 tys. baryłek ropy dziennie rurociągiem do tureckiego portu Ceyhan, firmy takie jak DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas i HKN Energy wstrzymały wydobycie ze swoich złóż w ramach środków ostrożności, nie zgłaszając żadnych szkód.
Z kolei izraelski rząd nakazał amerykańskiemu Chevronowi aby tymczasowo przerwał prace na gigantycznym podmorskim złożu gazu Lewiatan. Jest ono w trakcie rozbudowy zdolności wydobywczej do około 21 mld m3 rocznie w ramach wartej 35 mld dol. umowy eksportowej z Egiptem. Rzecznik Chevronu, który również eksploatuje złoże gazu Tamar u wybrzeży Izraela, poinformował, że jego obiekty są bezpieczne.
W Iranie w sobotę doszło do eksplozji na wyspie Kharg, gdzie przetwarza się 90 proc. irańskiego eksportu ropy naftowej. Nie jest jasne, jaki wpływ miały te eksplozje na terminale naftowe.
Iran, trzeci co do wielkości producent w Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC), pompuje około 4,5 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Produkcja Iranu wynosi około 3,3 miliona baryłek ropy dziennie, plus 1,3 miliona baryłek kondensatu i innych produktów naftowych. Świat już dobrze sobie radził bez irańskiej ropy. Amerykańskie sankcje uniemożliwiały zakupy w przypadku większości krajów.
W poniedziałek cena ropy marki Brent szła w górę, ale wolniej niż w weekend. W południe kosztowała 78,28 dol/baryłka (+6,98 proc.).
