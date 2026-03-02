Reklama

Norwegowie odkryli nową, tańszą ropę. Stają instalacje naftowe na Bliski Wschodzie

Poniedziałek przynosi dobre i złe wiadomości z rynku ropy i gazu. Norwegowie odkryli złoże „bardzo konkurencyjnej” cenowo ropy. Arabia Saudyjska zatrzymała pracę swojej największej rafinerii. Stanęły pompy w irackim Kurdystanie i na największym podmorskim złożu gazu Izraela.

Publikacja: 02.03.2026 13:09

Przenoszenie platformy wiertniczej Equinor Njord Alpha

Przenoszenie platformy wiertniczej Equinor Njord Alpha

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma odkrycie nowego złoża ropy przez Norwegów?
  • Dlaczego Arabia Saudyjska zdecydowała się na zatrzymanie pracy swojej największej rafinerii?
  • Jakie są skutki zaprzestania wydobycia ropy i gazu w Kurdyjskim Iraku i Izraelu?
  • Jak zmieniają się ceny ropy na rynku międzynarodowym w odpowiedzi na te wydarzenia?

O odkryciu (wraz z partnerami) nowego złoża na Morzu Północnym poinformował w poniedziałek Equinor, kontrolowany przez państwo norweski koncern. Koncern planuje „szybkie i ekonomiczne” zagospodarowanie zasobów. Wstępne szacunki określają wielkość odkrycia, znanego jako „Omega South Alfa”, na od 25 do 89 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, podała norweska Dyrekcja ds. Wydobycia Morskiego (NOD). To 12,1–12,3 mln ton ekwiwalentu ropy lub 14,1 mld m3 gazu.

Czytaj więcej

Ropa mocno drożeje, a giełdy tracą w reakcji na wojnę z Iranem
Giełda
Ropa mocno drożeje, a giełdy tracą w reakcji na wojnę z Iranem

Norweska ropa będzie tańsza

Dla Equinor byłoby to odkrycie średniej wielkości. Jednak najważniejsze jest położenie odkrytych zasobów – w pobliżu złoża Snorre. Jak podkreśla agencja Reutera, firmy w Norwegii dążą do wydłużenia żywotności starzejących się złóż ropy naftowej i gazu ziemnego poprzez poszukiwanie pobliskich złóż, które można połączyć z istniejącymi platformami.

„Nowe złoże zostanie szybko podłączone do istniejących instalacji podmorskich i będzie eksploatowane za pośrednictwem platformy Snorre A” – zapowiedział Erik Gustav Kirkemo, starszy wiceprezes Equinor.

Reklama
Reklama

„Ponieważ większość tamtej infrastruktury została już spłacona, to są to konkurencyjne ceny baryłek” – dodał.

To dobra wiadomość dla Europy. Norwegia jest obecnie kluczowa dla unijnego rynku ropy i gazu. Zaspokaja około 20 proc. europejskiego zapotrzebowania na ropę naftową i 30 proc. na gaz ziemny.

Czytaj więcej

Ropa drożeje przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Będzie po 100 dol. za baryłkę?
Ropa
Ropa drożeje przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Będzie po 100 dol. za baryłkę?

Saudowie zatrzymują rafinerię. Prewencyjnie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie przynosi zgoła odmienne wiadomości. Amerykańskie i izraelskie ataki na Iran oraz irański odwet wymusiły prewencyjne zamknięcie obiektów naftowych i gazowych na całym Bliskim Wschodzie. W poniedziałek Arabia Saudyjska zamknęła swoją największą rafinerię, poinformowało źródło agencji Reutera.

Rafineria Ras Tanura należąca do państwowego giganta naftowego Saudi Aramco o wydajności 550 tys. baryłek dziennie jest częścią kompleksu energetycznego na wybrzeżu Zatoki Perskiej, pełniącego również funkcję kluczowego terminalu eksportowego saudyjskiej ropy naftowej.

Sytuacja w rafinerii Aramco w Ras Tanura jest pod kontrolą, poinformowało źródło. Rzecznik saudyjskiego ministerstwa obrony poinformował w telewizji Al Arabiya, że w zakładzie przechwycono dwa drony, a odłamki spowodowały niewielki pożar, dodając, że nikt nie został ranny.

Reklama
Reklama

Arabia Saudyjska jest dobrze przygotowana na ewentualne ataki. Silnie ufortyfikowane obiekty energetyczne Saudi Aramco były już wcześniej celem, szczególnie we wrześniu 2019 r. kiedy ataki dronów i rakiet na zakłady Abqaiq i Khurais tymczasowo wstrzymały produkcję ponad połowy ropy. W 2021 r. Ras Tanura został zaatakowany przez jemeńskich Hutich, powiązanych z Iranem. Z tym wszystkim Arabia Saudyjska szybko sobie poradziła.

Irak i Izrael też wstrzymują wydobycie – na wszelki wypadek

Większy niepokój rynku budzi sytuacja w Cieśninie Ormuz, przez którą przepływa około jednej piątej światowego zużycia ropy naftowej. Żegluga została niemal całkowicie wstrzymana po tym, jak w niedzielę doszło do ataku na statki w jej pobliżu.

„Atak na rafinerię Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej oznacza znaczną eskalację, a infrastruktura energetyczna Zatoki Perskiej znalazła się teraz w centrum uwagi Iranu. (…) Atak prawdopodobnie przybliży również Arabię ​​Saudyjską i sąsiednie państwa Zatoki Perskiej do przyłączenia się do operacji wojskowych USA i Izraela przeciwko Iranowi” – powiedział Torbjorn Soltvedt, główny analityk ds. Bliskiego Wschodu w firmie Verisk Maplecroft, zajmującej się badaniem ryzyka.

W irackim Kurdystanie, który w lutym eksportował 200 tys. baryłek ropy dziennie rurociągiem do tureckiego portu Ceyhan, firmy takie jak DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas i HKN Energy wstrzymały wydobycie ze swoich złóż w ramach środków ostrożności, nie zgłaszając żadnych szkód.

Czytaj więcej

Statek kotwiczący u wybrzeży Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Ropa
OPEC+ podnosi wydobycie, choć napięcia w Ormuzie grożą światowym rynkom ropy

Z kolei izraelski rząd nakazał amerykańskiemu Chevronowi aby tymczasowo przerwał prace na gigantycznym podmorskim złożu gazu Lewiatan. Jest ono w trakcie rozbudowy zdolności wydobywczej do około 21 mld m3 rocznie w ramach wartej 35 mld dol. umowy eksportowej z Egiptem. Rzecznik Chevronu, który również eksploatuje złoże gazu Tamar u wybrzeży Izraela, poinformował, że jego obiekty są bezpieczne.

Reklama
Reklama

W Iranie w sobotę doszło do eksplozji na wyspie Kharg, gdzie przetwarza się 90 proc. irańskiego eksportu ropy naftowej. Nie jest jasne, jaki wpływ miały te eksplozje na terminale naftowe.

Iran, trzeci co do wielkości producent w Organizacji Państw Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC), pompuje około 4,5 proc. światowych dostaw ropy naftowej. Produkcja Iranu wynosi około 3,3 miliona baryłek ropy dziennie, plus 1,3 miliona baryłek kondensatu i innych produktów naftowych. Świat już dobrze sobie radził bez irańskiej ropy. Amerykańskie sankcje uniemożliwiały zakupy w przypadku większości krajów.

W poniedziałek cena ropy marki Brent szła w górę, ale wolniej niż w weekend. W południe kosztowała 78,28 dol/baryłka (+6,98 proc.).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Ropa drożeje przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Będzie po 100 dol. za baryłkę?
Ropa
Ropa drożeje przez wojnę USA i Izraela z Iranem. Będzie po 100 dol. za baryłkę?
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Materiał Promocyjny
Korzyści do 15 000 zł na zakup modeli Škoda Drive
Statek kotwiczący u wybrzeży Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Ropa
OPEC+ podnosi wydobycie, choć napięcia w Ormuzie grożą światowym rynkom ropy
Port Fudżajra, Zjednoczone Emiraty Arabskie, w cieśninie Ormuz
Ropa
Nowe napięcia w Zatoce. Tankowiec trafiony w pobliżu Cieśniny Ormuz
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Materiał Promocyjny
Arabia Saudyjska. W krainie gościnności
Belgia uderza w flotę cieni. Sankcjonowany tankowiec eskortowany do Zeebrugge
Ropa
Belgijski abordaż na tankowiec floty cieni, powiązany z Iranem. Nocna akcja pod Ostendą
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama