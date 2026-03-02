Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie ma odkrycie nowego złoża ropy przez Norwegów?

O odkryciu (wraz z partnerami) nowego złoża na Morzu Północnym poinformował w poniedziałek Equinor, kontrolowany przez państwo norweski koncern. Koncern planuje „szybkie i ekonomiczne” zagospodarowanie zasobów. Wstępne szacunki określają wielkość odkrycia, znanego jako „Omega South Alfa”, na od 25 do 89 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej, podała norweska Dyrekcja ds. Wydobycia Morskiego (NOD). To 12,1–12,3 mln ton ekwiwalentu ropy lub 14,1 mld m3 gazu.

Norweska ropa będzie tańsza

Dla Equinor byłoby to odkrycie średniej wielkości. Jednak najważniejsze jest położenie odkrytych zasobów – w pobliżu złoża Snorre. Jak podkreśla agencja Reutera, firmy w Norwegii dążą do wydłużenia żywotności starzejących się złóż ropy naftowej i gazu ziemnego poprzez poszukiwanie pobliskich złóż, które można połączyć z istniejącymi platformami.

„Nowe złoże zostanie szybko podłączone do istniejących instalacji podmorskich i będzie eksploatowane za pośrednictwem platformy Snorre A” – zapowiedział Erik Gustav Kirkemo, starszy wiceprezes Equinor.