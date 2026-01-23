Międzynarodowa Agencja Energii w swoim najnowszym raporcie prognozuje, że globalny wzrost popytu na ropę wyniesie w 2026 roku średnio 930 tys. baryłek dziennie. I zaznacza, że jeśli nie wystąpią znaczące trwałe zakłócenia w produkcji a OPEC+ utrzyma obecną politykę, globalne zasoby ropy w tym roku mogą wzrosnąć o kolejne 2,5 mln baryłek dziennie. A trzeba też przecież uwzględnić zapasy – w 2025 roku wzrosły one według szacunków IEA o 470 mln baryłek (czyli średnio o 1,3 mln baryłek dziennie).

HSBC szacuje, że baryłka ropy w tym roku średnio kosztować będzie 65 dolarów. Nie brakuje obaw o czynniki pozarynkowe, które wpływają na krótkoterminowe trendy cenowe, jednak analitycy wskazują na nadwyżkę podaży. Szacują, że wynosi ona około 2,8 mln baryłek dziennie, co oznaczałoby, że jest największa od czasu pandemii. Z kolei JP Morgan prognozuje, że średnia cena Brent w 2026 roku wyniesie 58 dolarów, a w 2027 roku 57 dolarów, zaznaczając, że wzrost podaży będzie trzykrotnie wyższy niż wzrost popytu.

Inwestycje w infrastrukturę obniżą ceny LNG

Analitycy zakładają też wzrost podaży LNG. To przełoży się na spadek cen surowca. Zwiększona podaż spodziewana jest do 2029 roku. W najbliższych latach finalizowane będą kolejne inwestycje w infrastrukturę umożliwiającą eksport paliwa. Jak szacują S&P Global Energy, Kpler i Rystad Energy, w tym roku uruchomione ma zostać co najmniej 35 mln ton nowych mocy, głównie w Stanach Zjednoczonych i w Katarze.

Międzynarodowa Agencja Energii zakłada, że w latach 2025–2030 uruchomione zostanie łącznie ponad 300 mld m sześc. nowych mocy eksportowych LNG. IEA podkreśla, że byłby to największy przyrost w historii. Roczne zdolności mają stopniowo wzrastać z około 33 mld m sześc. w 2025 roku do 70 mld m sześc. w 2028 roku, po czym będą stopniowo spadać w 2029 i 2030 roku. To przełoży się na cenniki. - Przewidujemy, że ceny TTF będą średnio wynosić 28,75 EUR/MWh w 2026 roku oraz 24,75 EUR/MWh w 2027 roku – szacuje JP Morgan.

Sprzyjający klimat

Donald Trump postrzegany był od zawsze jako sojusznik amerykańskiej branży naftowej, w trakcie kampanii wyborczych występował z głośnym hasłem „Drill baby, drill” i wielokrotnie stawał po stronie firm wydobywczych. Orędownik amerykańskiej ropy i gazu zamierza zachęcić biznes do inwestycji nie tylko na terenie USA, ale i Wenezueli, do której otworzył sobie właśnie drogę. I choć nie wszyscy przedstawiciele sektora odnoszą się do tych planów z entuzjazmem (część firm ocenia, że rynek ten nie nadaje się do inwestowania, stan instalacji jest zły, uruchomienie produkcji wiąże się z koniecznością inwestowania dużych środków, a ceny są jakie są), to jednak obowiązuje generalny kierunek zwiększania produkcji za Oceanem. Wydobycie rośnie też m.in. w Brazylii czy Gujanie.