W 2021 roku -ostatnim roku przed agresją Putina na Ukrainę, rosyjski gaz stanowił połowę całkowitego gazowego importu UE. Dziś Gazprom stracił blisko cały unijny rynek. Rosyjski surowiec stanowi zaledwie 12 proc. importu i jest to głównie LNG, według brukselskiego think tanku ekonomicznego Bruegel. Kraje UE w ciągu pół roku od rosyjskiej agresji znalazły nowych dostawców gazu w miejsce Gazpromu. Wśród nich byli amerykańscy producenci. Obecnie udział Stanów Zjednoczonych w imporcie gazu do UE wynosi około 27 proc., w porównaniu z 5 proc. w 2021 r. Różnica jest nie tylko w ilości kupowanego gazu amerykańskiego, ale też w tym, że pochodzi on od wielu tamtejszych producentów.

Gaz nie jest przyszłością Unii Europejskiej

„Jeśli będziemy mieli odwagę zachować spokój i kontynuować opłacalne inwestycje w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, zmniejszymy zapotrzebowanie Wspólnoty na gaz tak bardzo, że zmniejszymy naszą zależność od amerykańskiego LNG, nawet po całkowitej rezygnacji z gazu rosyjskiego” – uważa Thomas Pellerin-Carlin, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jego zdaniem Trump nie wykorzysta dostaw LNG do UE jako broni, ponieważ podważyłoby to interesy jego głównych zwolenników w amerykańskim przemyśle gazowym.

Jesienią 2025 r. Rada UE zatwierdziła plan całkowitej rezygnacji z gazu z Rosji. Środek ten będzie wdrażany etapami: zakaz wejdzie w życie w styczniu 2026 r., z okresem przejściowym dla obowiązujących umów. Kontrakty krótkoterminowe zawarte przed 17 czerwca 2025 r. mogą obowiązywać do 17 czerwca 2026 r., a kontrakty długoterminowe – do 1 stycznia 2028 r. Dziś gaz rurociągowy z Gazpromu kupują tylko Węgry i Słowacja. Najwięcej rosyjskiego LNG trafia do Francji i Belgii.

Decyzja ta jest częścią szerszego planu UE RePowerEU, którego celem jest całkowite wyeliminowanie uzależnienia od rosyjskiego paliwa. Komisarz UE ds. energii, Dan Jørgensen, wyjaśnił w październiku 2025 r., że decyzja UE o rezygnacji z rosyjskiego gazu dotyczy nie tylko obecnej sytuacji na Ukrainie, ale jest również podejmowana z myślą o przyszłości Europy.