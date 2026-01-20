Reklama

Czy Wspólnota uzależni się od gazu z USA? Bruksela dmucha na zimne

Kraje Unii Europejskiej importują coraz więcej gazu amerykańskiego. Sytuacja może być groźna wobec eskalacji gróźb Donalda Trumpa wobec Unii. Jednak różnica między obu kierunkami dostaw jest duża. Amerykański gaz pochodzi od wielu prywatnych dostawców i jest go w UE dużo mniej niż było rosyjskiego.

Publikacja: 20.01.2026 12:34

Kraje członkowskie Unii Europejskiej importują coraz więcej gazu z USA

Kraje członkowskie Unii Europejskiej importują coraz więcej gazu z USA

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Blisko 27 proc. importu gazowego Unii Europejskiej (UE) stanowi obecnie gaz amerykański. Zakupy ze Stanów Zjednoczonych mogą wzrosnąć po wprowadzeniu całkowitego zakazu importu rosyjskiego gazu do UE, wynika z badań Instytutu Ekonomiki Energetycznej i Analiz Finansowych (IEEFA) przytaczanych przez Politico.

Czytaj więcej

Węgry kupią gaz w USA. Ale mało
Gaz
Węgry kupią gaz w USA. Ale mało

Grenlandia a amerykański gaz

Ana Maria Jaller-Makarewicz, czołowa analityczka ds. energii w IEEFA, uważa, że rosnące uzależnienie UE od importu LNG z Ameryki „stworzyło potencjalnie nową, obarczoną wysokim ryzykiem zależność geopolityczną”. Według Makarewicz nadmierne uzależnienie od amerykańskiego gazu jest sprzeczne z polityką energetyczną UE. Jej celem jest bowiem zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez różnicowanie źródeł dostaw, zmniejszenie popytu i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Niektórzy dyplomaci UE też uważają, że Biały Dom mógłby wykorzystać istniejącą zależność energetyczną Wspólnoty do realizacji celów swojej polityki zagranicznej, zauważa Politico. Chodzi o takie działania amerykańskiego prezydenta jak te wobec Grenlandii. Wysoki rangą dyplomata UE, który pragnął zachować anonimowość, powiedział gazecie, że chociaż na świecie istnieją inne źródła gazu poza USA, należy wziąć pod uwagę ryzyko odcięcia dostaw przez Waszyngton po hipotetycznej inwazji na Grenlandię. Wyraził jednak nadzieję, że takiemu scenariuszowi uda się zapobiec.

Czytaj więcej

Szybszy koniec rosyjskiego gazu w Unii. Wściekłość na Kremlu
Gaz
Szybszy koniec rosyjskiego gazu w Unii. Wściekłość na Kremlu
Reklama
Reklama

W 2021 roku -ostatnim roku przed agresją Putina na Ukrainę, rosyjski gaz stanowił połowę całkowitego gazowego importu UE. Dziś Gazprom stracił blisko cały unijny rynek. Rosyjski surowiec stanowi zaledwie 12 proc. importu i jest to głównie LNG, według brukselskiego think tanku ekonomicznego Bruegel. Kraje UE w ciągu pół roku od rosyjskiej agresji znalazły nowych dostawców gazu w miejsce Gazpromu. Wśród nich byli amerykańscy producenci. Obecnie udział Stanów Zjednoczonych w imporcie gazu do UE wynosi około 27 proc., w porównaniu z 5 proc. w 2021 r. Różnica jest nie tylko w ilości kupowanego gazu amerykańskiego, ale też w tym, że pochodzi on od wielu tamtejszych producentów.

Gaz nie jest przyszłością Unii Europejskiej

„Jeśli będziemy mieli odwagę zachować spokój i kontynuować opłacalne inwestycje w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii, zmniejszymy zapotrzebowanie Wspólnoty na gaz tak bardzo, że zmniejszymy naszą zależność od amerykańskiego LNG, nawet po całkowitej rezygnacji z gazu rosyjskiego” – uważa Thomas Pellerin-Carlin, poseł do Parlamentu Europejskiego. Jego zdaniem Trump nie wykorzysta dostaw LNG do UE jako broni, ponieważ podważyłoby to interesy jego głównych zwolenników w amerykańskim przemyśle gazowym.

Czytaj więcej

Terminal LNG w Świnoujściu
Gaz
Terminale LNG odpływają z Europy. Spada popyt na gaz

Jesienią 2025 r. Rada UE zatwierdziła plan całkowitej rezygnacji z gazu z Rosji. Środek ten będzie wdrażany etapami: zakaz wejdzie w życie w styczniu 2026 r., z okresem przejściowym dla obowiązujących umów. Kontrakty krótkoterminowe zawarte przed 17 czerwca 2025 r. mogą obowiązywać do 17 czerwca 2026 r., a kontrakty długoterminowe – do 1 stycznia 2028 r. Dziś gaz rurociągowy z Gazpromu kupują tylko Węgry i Słowacja. Najwięcej rosyjskiego LNG trafia do Francji i Belgii.

Decyzja ta jest częścią szerszego planu UE RePowerEU, którego celem jest całkowite wyeliminowanie uzależnienia od rosyjskiego paliwa. Komisarz UE ds. energii, Dan Jørgensen, wyjaśnił w październiku 2025 r., że decyzja UE o rezygnacji z rosyjskiego gazu dotyczy nie tylko obecnej sytuacji na Ukrainie, ale jest również podejmowana z myślą o przyszłości Europy.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Surowce Firmy Gazprom Gaz USA
Orlen z nowymi koncesjami gazowymi w Norwegii
Gaz
Orlen z nowymi koncesjami gazowymi w Norwegii
Gazowiec "Christophe De Margerie" na szlaku arktycznym
Gaz
Pogoda dołączyła do sankcji na Rosję. Gruby lód zatrzymuje transport LNG
Wizualizacja Arctic LNG-2
Gaz
Mocarstwowe plany Kremla ulotniły się z gazem
Węgry kupią gaz w USA. Ale mało
Gaz
Węgry kupią gaz w USA. Ale mało
Formą partnerstwa, jaką chce zaoferować PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy Orlen ciepłowniom, które prod
Gaz
Jak kupić gaz i zyskać, a nie stracić
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama