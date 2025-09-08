Niedzielna decyzja OPEC oznacza kolejny krok kartelu, który ma zmierzać do odwrócenia zmniejszania podaży. Kartel i jego „przyjaciele” zastrzegają się jednak, że przyszłe zwiększenie podaży będzie w dużej mierze zależało od sytuacji na rynku. A kolejne baryłki mają być dodawane (albo i nie) co miesiąc, aż do września 2026.

Tymczasem analitycy ostrzegają, że po niedzielnej decyzji OPEC podaż może się zwiększyć o mniej, niż oficjalnie podane 137 tys. baryłek dziennie. Powodem jest to, że wcześniej kilka krajów członkowskich pompowało więcej, niż wyznaczone im limity, więc ropy dużo więcej nie będzie. Ale i tak rynek jest dobrze zaopatrzony.

Ropa z łupków pod lupą. Może sporo namieszać na rynku

Międzynarodowa Agencja Energii uważa, że w przyszłym roku pojawi się potężna nadwyżka podaży nad popytem. Jednym z powodów jest zmniejszenie zapotrzebowania na ropę w Chinach przy jednoczesnym wzroście wydobycia w USA, Kanadzie i Brazylii. Zdaniem analityków Goldmana Sachsa, w przyszłym roku za baryłkę ropy trzeba będzie zapłacić niewiele ponad 50 dol..

- Widzę ceny poniżej 60 dol. za baryłkę Brenta już w I kwartale 2026, a notowania po ok. 55 dol. są zdecydowanie prawdopodobne. To z kolei niekorzystnie odbije się na podaży ropy łupkowej z USA. Wtedy podaż zacznie się zmniejszać, więc ceny ostatecznie pójdą w górę. Ale to wszystko jest jeszcze przed nami - mówił w rozmowie z Bloombergiem prezes FGE NexantECA Fereidun Fesharaki. A co wydarzy się w takim razie w najbliższym czasie? - OPEC będzie bardzo uważnie przyglądał się sytuacji na rynku i kolejne zwiększenie podaży może okazać się dwukrotnie, a nawet trzykrotnie wyższe, niż to jest obecnie - dodał Fesharaki.

Co sytuacja na rynku ropy oznacza dla polskiego rynku?

Na razie paliwa podrożały, po kilkanaście groszy na litrze. I to w całej Polsce, chociaż ceny ropy w ostatnim tygodniu spadły o 4 proc.