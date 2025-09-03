Reklama

Cenowy sufit mocniej przygniótł ropę z Rosji

Dziś, 3 września, wszedł w życie nowy pułap cen rosyjskiej ropy. Teraz wynosi on 47,60 dol. za baryłkę. Kto zgodzi się zapłacić Rosji więcej, złamie sankcje. Te już kosztowały Kreml utratę w tym roku 20 proc. zysków z eksportu kopalin.

Publikacja: 03.09.2025 16:41

Logo Rosnieftu na zbiorniku na ropę w rafinerii RN-Tuapsinsky, obsługiwanej przez Rosneft Oil w Tuap

Logo Rosnieftu na zbiorniku na ropę w rafinerii RN-Tuapsinsky, obsługiwanej przez Rosneft Oil w Tuapse w Rosji

Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg

Iwona Trusewicz

Unia Europejska obniżyła pułap cen rosyjskiej ropy z 60 dol. za baryłkę do 47,6 dol. za baryłkę w ramach 18. pakietu sankcji. Importerom dano czas do 3 września na wycofanie się z zamówień, jeżeli naruszają one nowy pułap.

Nowy pułap ceny ropy z Rosji także w Kanadzie i Wielkiej Brytanii

Decyzja Brukseli o ograniczeniu cen obejmuje zakaz handlu rosyjską ropą transportowaną tankowcami, jeśli jej cena jest wyższa niż dopuszczalny poziom (czyli od dziś – 47,6 dol za baryłkę). Ponadto firmy żeglugowe, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne mają zakaz obsługi ładunków rosyjskiej ropy na całym świecie, chyba że zostaną one sprzedane po cenie niższej aniżeli nowy pułap.

Kanada i Wielka Brytania również ogłosiły obniżenie maksymalnej ceny rosyjskiej ropy do 47,6 dol. za baryłkę. W Londynie podkreślono zatem, że zmniejszy to zyski Kremla, obniży wartość rynkową rosyjskiej ropy naftowej i zaszkodzi jednemu z kluczowych źródeł finansowania rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Kanadyjskie władze podkreśliły, że poprzez dalsze obniżanie górnej granicy ceny rosyjskiej ropy Kanada i jej partnerzy zwiększają presję gospodarczą i ograniczają kluczowe źródło finansowania nielegalnej wojny Rosji.

Dochody Kremla gwałtownie spadają

Obecny pułap ceny rosyjskiej ropy będzie korygowany co najmniej dwa razy w roku w zależności od zmian światowych cen ropy. Według Bloomberga cena rosyjskiej ropy będzie ustalana według wzoru: światowe ceny ropy minus 15 proc. Kraje bałtyckie, Dania, Szwecja, Polska chcą jeszcze niższego pułapu. Estonia opowiada się za 20 dol. za baryłkę. Podobna była propozycja Ukrainy. Dziś jej władze podziękowały Zachodowi za wprowadzenie obniżki.

Tymczasem sytuacja jest dla Kremla już bardzo zła. Dochody z eksportu ropy i gazu gwałtownie się zmniejszają. W sierpniu o 36 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, informuje Reuters w oparciu o dane rosyjskiego ministerstwa finansów. Według wyników z ostatnich ośmiu miesięcy, dochody te były o 20,2 proc. niższe w ujęciu rocznym i wyniosły 6,03 bln rubli (dziś to 270 mld zł).

