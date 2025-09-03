Aktualizacja: 03.09.2025 23:10 Publikacja: 03.09.2025 16:41
Logo Rosnieftu na zbiorniku na ropę w rafinerii RN-Tuapsinsky, obsługiwanej przez Rosneft Oil w Tuapse w Rosji
Foto: Andrey Rudakov/Bloomberg
Unia Europejska obniżyła pułap cen rosyjskiej ropy z 60 dol. za baryłkę do 47,6 dol. za baryłkę w ramach 18. pakietu sankcji. Importerom dano czas do 3 września na wycofanie się z zamówień, jeżeli naruszają one nowy pułap.
Obniżenie o 15 dolarów na baryłce pułapu ceny na rosyjską ropę pozbawi Kreml około 2,8 miliarda e...
Decyzja Brukseli o ograniczeniu cen obejmuje zakaz handlu rosyjską ropą transportowaną tankowcami, jeśli jej cena jest wyższa niż dopuszczalny poziom (czyli od dziś – 47,6 dol za baryłkę). Ponadto firmy żeglugowe, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne mają zakaz obsługi ładunków rosyjskiej ropy na całym świecie, chyba że zostaną one sprzedane po cenie niższej aniżeli nowy pułap.
Kanada i Wielka Brytania również ogłosiły obniżenie maksymalnej ceny rosyjskiej ropy do 47,6 dol. za baryłkę. W Londynie podkreślono zatem, że zmniejszy to zyski Kremla, obniży wartość rynkową rosyjskiej ropy naftowej i zaszkodzi jednemu z kluczowych źródeł finansowania rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Rada Unii Europejskiej (UE) przyjęła 18. pakiet sankcji wobec Rosji. To najmocniejsze z dotychcza...
Kanadyjskie władze podkreśliły, że poprzez dalsze obniżanie górnej granicy ceny rosyjskiej ropy Kanada i jej partnerzy zwiększają presję gospodarczą i ograniczają kluczowe źródło finansowania nielegalnej wojny Rosji.
Obecny pułap ceny rosyjskiej ropy będzie korygowany co najmniej dwa razy w roku w zależności od zmian światowych cen ropy. Według Bloomberga cena rosyjskiej ropy będzie ustalana według wzoru: światowe ceny ropy minus 15 proc. Kraje bałtyckie, Dania, Szwecja, Polska chcą jeszcze niższego pułapu. Estonia opowiada się za 20 dol. za baryłkę. Podobna była propozycja Ukrainy. Dziś jej władze podziękowały Zachodowi za wprowadzenie obniżki.
Rząd Kanady objął sankcjami krewnych i otoczenie Władimira Putina. Na czarnej liście są m.in. był...
Tymczasem sytuacja jest dla Kremla już bardzo zła. Dochody z eksportu ropy i gazu gwałtownie się zmniejszają. W sierpniu o 36 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, informuje Reuters w oparciu o dane rosyjskiego ministerstwa finansów. Według wyników z ostatnich ośmiu miesięcy, dochody te były o 20,2 proc. niższe w ujęciu rocznym i wyniosły 6,03 bln rubli (dziś to 270 mld zł).
