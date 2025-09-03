Unia Europejska obniżyła pułap cen rosyjskiej ropy z 60 dol. za baryłkę do 47,6 dol. za baryłkę w ramach 18. pakietu sankcji. Importerom dano czas do 3 września na wycofanie się z zamówień, jeżeli naruszają one nowy pułap.

Nowy pułap ceny ropy z Rosji także w Kanadzie i Wielkiej Brytanii

Decyzja Brukseli o ograniczeniu cen obejmuje zakaz handlu rosyjską ropą transportowaną tankowcami, jeśli jej cena jest wyższa niż dopuszczalny poziom (czyli od dziś – 47,6 dol za baryłkę). Ponadto firmy żeglugowe, ubezpieczeniowe i reasekuracyjne mają zakaz obsługi ładunków rosyjskiej ropy na całym świecie, chyba że zostaną one sprzedane po cenie niższej aniżeli nowy pułap.

Kanada i Wielka Brytania również ogłosiły obniżenie maksymalnej ceny rosyjskiej ropy do 47,6 dol. za baryłkę. W Londynie podkreślono zatem, że zmniejszy to zyski Kremla, obniży wartość rynkową rosyjskiej ropy naftowej i zaszkodzi jednemu z kluczowych źródeł finansowania rosyjskiej agresji na Ukrainę.