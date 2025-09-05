Reklama

Indie nie uginają się przed USA. Rosyjska ropa ważniejsza niż cła

Indie nadal będą kupować rosyjską ropę, ponieważ jest to opłacalne – oświadczyła w piątek minister finansów, mimo decyzji administracji Donalda Trumpa o nałożeniu wysokich ceł importowych na indyjskie towary. Cła to „kara” za zakupy rosyjskich surowców.

Publikacja: 05.09.2025 18:10

Minister finansów Nirmala Sitharaman powiedziała, że Indie nie planują rezygnować z dostaw z Rosji

Foto: Prakash Singh/Bloomberg

Podczas gdy Europa i USA zrezygnowały z rosyjskiej ropy po inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 roku, Indie skorzystały ze zniżek na rosyjską produkcję i stały się największym nabywcą rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską – przypomina Reuters. Indyjski rząd twierdzi, że zakupy rosyjskiej ropy pomogły utrzymać równowagę na rynkach. Tymczasem prezydent USA Donald Trump w zeszłym miesiącu nałożył cło w wysokości 50 proc.

Indie nie zrezygnują z zakupów rosyjskiej ropy

Minister finansów Nirmala Sitharaman, występując w lokalnym kanale informacyjnym CNN-News18, powiedziała, że Indie – trzeci co do wielkości importer i konsument ropy na świecie – nie planują rezygnować z dostaw z Rosji. – Musimy zdecydować, które źródło dostaw jest dla nas najlepsze. Dlatego bez wątpienia będziemy te surowce kupować – stwierdziła, dodając, że Indie większość swoich rezerw walutowych wydają na zakupy ropy i paliw rafinowanych.

W roku budżetowym zakończonym w marcu 2025 roku zakupy ropy i paliw rafinowanych za granicą stanowiły około jednej czwartej całkowitego importu Indii – przypomina Reuters. – Niezależnie od tego, czy chodzi o rosyjską ropę, czy o coś innego, to nasza decyzja, by kupować tam, gdzie najlepiej odpowiadają nam ceny, logistyka czy inne czynniki – dodała Sitharaman.

Indie dołączyły do Chin i Rosji – pokaz solidarności przeciwko Zachodowi

Premier Indii Narendra Modi w tym tygodniu dołączył do prezydenta Rosji Władimira Putina na szczycie w Tianjin, zorganizowanym przez prezydenta Chin Xi Jinpinga jako pokaz solidarności przeciwko Zachodowi. Udział Modiego w spotkaniach – określanych przez niektórych obserwatorów mianem „Osi Wstrząsu” – obok przywódców takich państw jak Korea Północna czy Mjanma, część ekspertów odebrała jako konsekwencję ochłodzenia relacji New Delhi z Waszyngtonem.

Rozmowy między oboma krajami, których celem było wynegocjowanie porozumienia zmniejszającego ciężar amerykańskich ceł na indyjskie towary, załamały się. Planowana w zeszłym miesiącu wizyta amerykańskich urzędników handlowych w Indiach została odwołana, a od tego czasu nie doszło do żadnych bezpośrednich spotkań stron.

Amerykańscy politycy oskarżają Indie

Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent oskarżył Indie o czerpanie nadmiernych zysków poprzez importowanie rosyjskiej ropy po niższych cenach i odsprzedawanie przetworzonych paliw po wyższych stawkach. Donald Trump, w poście opublikowanym na platformie społecznościowej Truth Social, odniósł się do udziału Putina i Modiego w spotkaniu w Chinach. „Wygląda na to, że straciliśmy Indie i Rosję na rzecz najciemniejszych zakątków Chin. Niech mają razem długą i pomyślną przyszłość!” – napisał.

 

Źródło: rp.pl/ Reuters

Indie nie zrezygnują z zakupów rosyjskiej ropy

