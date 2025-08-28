Reklama

Płonie kolejna rosyjska rafineria, rosną problemy z eksportem ropy

Ukraińskie drony uszkodziły kolejną rosyjską rafinerię. Po nocnym ataku płoną zakłady w Kraju Krasnodarskim. Sytuacja na rosyjskim rynku paliw szybko się pogarsza. Szybko spada także eksport ropy.

Publikacja: 28.08.2025 10:29

Foto: Adobe Stock

Iwona Trusewicz

„Jeden z oddziałów rafinerii w miejscowości Afipsky w rejonie siewierskim zapalił się z powodu spadających odłamków (drona – red.)” – poinformowało dowództwo operacyjne Kraju Krasnodarskiego.

Według Rosjan, w gaszeniu pożaru bierze udział 21 osób i osiem jednostek sprzętu. Agencja Reuters przypomina, że ta sama rafineria już raz 7 sierpnia została zaatakowana przez bezzałogowe statki powietrzne. Odłamki spowodowały pożar w jednostce przetwarzania gazu i kondensatu gazowego (JGP).

Produkcja tylko na eksport

Rafineria Afipsky ma dwie główne jednostki rafinacji ropy naftowej o wydajności 9786 i 8829 ton dziennie. Zakład jest zorientowany na eksport i nie produkuje benzyny ani oleju napędowego na rynek krajowy.

W 2024 roku przerób rafinerii Afipsky, wliczając w to połączoną z nią rafinerię Krasnodar, wyniósł 7,2 mln ton, a w okresie styczeń–czerwiec 2025 roku – 3 mln ton, według źródeł branżowych. Rafineria Krasnodar posiada dwie główne jednostki rafinacji o wydajności 4570 ton dziennie i 4000 ton dziennie.

Władze rafinerii Afipsky planowały, że do końca roku wykonają modernizację kompleksu głębokiej rafinacji ropy. Celem było zwiększenie produkcji do 2,5 mln ton paliwa Euro-5 rocznie. W związku z atakami dronów dotrzymanie tych terminów jest mało prawdopodobne.

Terminal naftowy nad Bałtykiem uszkodzony

W środę Kreml przedłużył do końca października zakaz eksportu benzyn z Rosji. To efekt skutecznych ataków wykonanych przez Ukraińców. Wyłączonych z produkcji jest pięć rafinerii, w tym największa koncernu Łukoil. Sytuacja na rosyjskim rynku paliw pogarsza się. W coraz większej liczbie regionów stacje paliw są zamykane z braku benzyny. Ceny poszybowały.

Do tego dochodzą problemy koncernów naftowych z eksportem ropy. Firmy napotykają trudności z korzystaniem z portu w Ust-Łudze, największego na Bałtyku i jednego z największych w Europie.

W tygodniu kończącym się 24 sierpnia w Ust-Łudze załadowano tylko dwa tankowce, w porównaniu z czterema tydzień wcześniej i sześcioma w okresie od 10 do 17 sierpnia, donosi Bloomberg, powołując się na statystyki dotyczące żeglugi morskiej.

Port, z którego dziennie może wypłynąć za granicę do 700 tys. baryłek ropy, zmaga się ze skutkami ataków dronów na rurociąg naftowy „Przyjaźń”, którym tłoczona jest ropa do terminali eksportowych. Drony uderzyły zarówno w sam rurociąg, jak i w stację pomp Unecza w obwodzie briańskim. To przez nią transportowane są dziesiątki milionów ton ropy naftowej z zachodniej Syberii do europejskiej części Rosji, a także do jedynych odbiorców w Unii – na Węgry i Słowację.

Według agencji Reuters, port został zmuszony do wstrzymania pracy połowy swoich mocy eksportowych. Bloomberg zauważa, że ropa naftowa na eksport nadal może pochodzić z zapasów zgromadzonych w magazynach w Ust-Łudze, ale i one są zagrożone atakami dronów.

Indie kupują mniej rosyjskiej ropy, Chiny więcej

Ze względu na problemy na rynku indyjskim, gdzie państwowe rafinerie zaprzestały zakupów rosyjskich kopalin pod presją administracji Donalda Trumpa, eksport rosyjskiej ropy spadł  w ciągu tygodnia o 300 tys. baryłek dziennie, obliczył Bloomberg.

W ciągu dwóch tygodni rosyjscy producenci ropy stracili prawie 20 proc. swojego eksportu. W sumie producenci ropy naftowej sprzedawali w zeszłym tygodniu 2,62 mln baryłek dziennie odbiorcom w Azji, w porównaniu z 2,82 mln pod koniec lipca.

Dochody Rosji z eksportu ropy naftowej, według obliczeń Bloomberga, spadły w ciągu tygodnia o 110 mln dol., do 1,11 mld dol. i stały się jednymi z najniższych w tym roku. Producenci ropy naftowej z Rosji odnotowali niższe przychody tylko dwukrotnie – na początku czerwca, kiedy ceny ropy gwałtownie spadły, oraz na początku lutego, kiedy burze sparaliżowały pracę dużych portów.

