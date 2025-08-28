W 2024 roku przerób rafinerii Afipsky, wliczając w to połączoną z nią rafinerię Krasnodar, wyniósł 7,2 mln ton, a w okresie styczeń–czerwiec 2025 roku – 3 mln ton, według źródeł branżowych. Rafineria Krasnodar posiada dwie główne jednostki rafinacji o wydajności 4570 ton dziennie i 4000 ton dziennie.

Władze rafinerii Afipsky planowały, że do końca roku wykonają modernizację kompleksu głębokiej rafinacji ropy. Celem było zwiększenie produkcji do 2,5 mln ton paliwa Euro-5 rocznie. W związku z atakami dronów dotrzymanie tych terminów jest mało prawdopodobne.

Terminal naftowy nad Bałtykiem uszkodzony

W środę Kreml przedłużył do końca października zakaz eksportu benzyn z Rosji. To efekt skutecznych ataków wykonanych przez Ukraińców. Wyłączonych z produkcji jest pięć rafinerii, w tym największa koncernu Łukoil. Sytuacja na rosyjskim rynku paliw pogarsza się. W coraz większej liczbie regionów stacje paliw są zamykane z braku benzyny. Ceny poszybowały.

Do tego dochodzą problemy koncernów naftowych z eksportem ropy. Firmy napotykają trudności z korzystaniem z portu w Ust-Łudze, największego na Bałtyku i jednego z największych w Europie.

W tygodniu kończącym się 24 sierpnia w Ust-Łudze załadowano tylko dwa tankowce, w porównaniu z czterema tydzień wcześniej i sześcioma w okresie od 10 do 17 sierpnia, donosi Bloomberg, powołując się na statystyki dotyczące żeglugi morskiej.