Aktualizacja: 28.08.2025 17:39 Publikacja: 28.08.2025 10:29
Foto: Adobe Stock
„Jeden z oddziałów rafinerii w miejscowości Afipsky w rejonie siewierskim zapalił się z powodu spadających odłamków (drona – red.)” – poinformowało dowództwo operacyjne Kraju Krasnodarskiego.
Według Rosjan, w gaszeniu pożaru bierze udział 21 osób i osiem jednostek sprzętu. Agencja Reuters przypomina, że ta sama rafineria już raz 7 sierpnia została zaatakowana przez bezzałogowe statki powietrzne. Odłamki spowodowały pożar w jednostce przetwarzania gazu i kondensatu gazowego (JGP).
Czytaj więcej
Ukraińskie drony unieruchomiły produkcję co najmniej pięciu rosyjskich rafinerii. W Rosji ceny pa...
Rafineria Afipsky ma dwie główne jednostki rafinacji ropy naftowej o wydajności 9786 i 8829 ton dziennie. Zakład jest zorientowany na eksport i nie produkuje benzyny ani oleju napędowego na rynek krajowy.
W 2024 roku przerób rafinerii Afipsky, wliczając w to połączoną z nią rafinerię Krasnodar, wyniósł 7,2 mln ton, a w okresie styczeń–czerwiec 2025 roku – 3 mln ton, według źródeł branżowych. Rafineria Krasnodar posiada dwie główne jednostki rafinacji o wydajności 4570 ton dziennie i 4000 ton dziennie.
Czytaj więcej
Celne uderzenia ukraińskich dronów w rosyjskie obiekty energetyczne przynoszą coraz większe strat...
Władze rafinerii Afipsky planowały, że do końca roku wykonają modernizację kompleksu głębokiej rafinacji ropy. Celem było zwiększenie produkcji do 2,5 mln ton paliwa Euro-5 rocznie. W związku z atakami dronów dotrzymanie tych terminów jest mało prawdopodobne.
W środę Kreml przedłużył do końca października zakaz eksportu benzyn z Rosji. To efekt skutecznych ataków wykonanych przez Ukraińców. Wyłączonych z produkcji jest pięć rafinerii, w tym największa koncernu Łukoil. Sytuacja na rosyjskim rynku paliw pogarsza się. W coraz większej liczbie regionów stacje paliw są zamykane z braku benzyny. Ceny poszybowały.
Do tego dochodzą problemy koncernów naftowych z eksportem ropy. Firmy napotykają trudności z korzystaniem z portu w Ust-Łudze, największego na Bałtyku i jednego z największych w Europie.
W tygodniu kończącym się 24 sierpnia w Ust-Łudze załadowano tylko dwa tankowce, w porównaniu z czterema tydzień wcześniej i sześcioma w okresie od 10 do 17 sierpnia, donosi Bloomberg, powołując się na statystyki dotyczące żeglugi morskiej.
Czytaj więcej
W poniedziałek rosyjska ropa przestała płynąć na Słowację i Węgry naftociągiem Przyjaźń. To jedyn...
Port, z którego dziennie może wypłynąć za granicę do 700 tys. baryłek ropy, zmaga się ze skutkami ataków dronów na rurociąg naftowy „Przyjaźń”, którym tłoczona jest ropa do terminali eksportowych. Drony uderzyły zarówno w sam rurociąg, jak i w stację pomp Unecza w obwodzie briańskim. To przez nią transportowane są dziesiątki milionów ton ropy naftowej z zachodniej Syberii do europejskiej części Rosji, a także do jedynych odbiorców w Unii – na Węgry i Słowację.
Według agencji Reuters, port został zmuszony do wstrzymania pracy połowy swoich mocy eksportowych. Bloomberg zauważa, że ropa naftowa na eksport nadal może pochodzić z zapasów zgromadzonych w magazynach w Ust-Łudze, ale i one są zagrożone atakami dronów.
Czytaj więcej
Węgry, Serbia i Rosja zbudują nowy rurociąg, którym rosyjska ropa popłynie na Węgry przez Serbię....
Ze względu na problemy na rynku indyjskim, gdzie państwowe rafinerie zaprzestały zakupów rosyjskich kopalin pod presją administracji Donalda Trumpa, eksport rosyjskiej ropy spadł w ciągu tygodnia o 300 tys. baryłek dziennie, obliczył Bloomberg.
W ciągu dwóch tygodni rosyjscy producenci ropy stracili prawie 20 proc. swojego eksportu. W sumie producenci ropy naftowej sprzedawali w zeszłym tygodniu 2,62 mln baryłek dziennie odbiorcom w Azji, w porównaniu z 2,82 mln pod koniec lipca.
Czytaj więcej
50-procentowe cła nałożone przez Donalda Trumpa na Indie weszły dziś w życie. Nowe taryfy zagraża...
Dochody Rosji z eksportu ropy naftowej, według obliczeń Bloomberga, spadły w ciągu tygodnia o 110 mln dol., do 1,11 mld dol. i stały się jednymi z najniższych w tym roku. Producenci ropy naftowej z Rosji odnotowali niższe przychody tylko dwukrotnie – na początku czerwca, kiedy ceny ropy gwałtownie spadły, oraz na początku lutego, kiedy burze sparaliżowały pracę dużych portów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
„Jeden z oddziałów rafinerii w miejscowości Afipsky w rejonie siewierskim zapalił się z powodu spadających odłamków (drona – red.)” – poinformowało dowództwo operacyjne Kraju Krasnodarskiego.
Według Rosjan, w gaszeniu pożaru bierze udział 21 osób i osiem jednostek sprzętu. Agencja Reuters przypomina, że ta sama rafineria już raz 7 sierpnia została zaatakowana przez bezzałogowe statki powietrzne. Odłamki spowodowały pożar w jednostce przetwarzania gazu i kondensatu gazowego (JGP).
USA oferują Rosji korzystne dla Kremla i pożądane przez tamtejszy biznes umowy energetyczne. Mają przekonać rosy...
Ukraińskie drony unieruchomiły produkcję co najmniej pięciu rosyjskich rafinerii. W Rosji ceny paliw poszybowały...
Kijów zniszczył ważną rosyjską przepompownię naftociągu „Przyjaźń”, którym surowiec rosyjski dociera na Węgry. A...
Celne uderzenia ukraińskich dronów w rosyjskie obiekty energetyczne przynoszą coraz większe straty rosyjskiej go...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
W poniedziałek rosyjska ropa przestała płynąć na Słowację i Węgry naftociągiem Przyjaźń. To jedyne kraje Unii Eu...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas