Premier stwierdził jedynie, że zakup paliwa „utoruje drogę” do budowy małych reaktorów modułowych na Węgrzech. Ponadto strona amerykańska dostarczy Węgrom technologię do przechowywania wypalonego paliwa jądrowego. Kiedy to nastąpi? Ile Węgrzy za to zapłacą? Tej informacji też władze nie podają. Obecnie wypalone paliwo zabiera ten, kto je dostarcza, czyli rosyjski Rosatom.

Viktor Orbán stwierdzi też, że sankcje USA wobec budowy elektrowni jądrowej Paks II (kontrakt dostał rosyjski Rosatom) zostaną całkowicie zniesione. Strona amerykańska w tej sprawie milczy. Żadnego potwierdzenia oficjalnego nie ma. Być może zniesienie nastąpi dopiero po tym, jak strona węgierska faktycznie przejdzie na paliwo USA i amerykańskie technologie. Strony nie osiągnęły też porozumienia w sprawie przywrócenia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między oboma krajami. A na tym władzom Węgier bardzo zależało.

Węgry kupią amerykański LNG, choć nie mają dostępu do morza

Podczas spotkania z premierem Węgier prezydent Donald Trump wyjaśnił ustępstwo w sprawie sankcji brakiem dostępu Węgier do morza. I co za tym idzie, „ograniczonymi możliwościami alternatywnych dostaw ropy naftowej i gazu”. Jak widać, brak dostępu do morza nie jest przeszkodą, by Węgry kupowały amerykański LNG, który także dostarczany jest drogą morską…

W październiku USA nałożyły sankcje na największe rosyjskie koncerny naftowe, Rosnieft i Łukoil, w odpowiedzi na odmowę Moskwy zakończenia wojny na Ukrainie. Państwa i firmy, które nadal kupują od nich ropę i po 21 listopada dalej będą to robiły, zostaną objęte sankcjami wtórnymi. Zagrożone są więc nimi m.in. Węgry, Słowacja i węgierski koncern MOL, który w piątek ogłosił, że jest gotowy zrezygnować z 80 proc. ropy importowanej z Rosji.

Viktor Orbán domagał się wyjątku dla Węgier, powołując się na krytyczną zależność gospodarczą kraju od rosyjskich surowców energetycznych. To argumentacja, którą rząd Viktora Orbána posługuje się od początku agresji Rosji na Ukrainę. Podczas kiedy reszta Unii Europejskiej znalazła nowych dostawców i nowe szlaki dostaw, władze Węgier trwały przy Rosji, dotując coraz mocniej wojenną kasę Kremla.