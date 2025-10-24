Z tego artykułu się dowiesz: Jakie konsekwencje niesie ze sobą decyzja amerykańskich sankcji wobec rosyjskich koncernów naftowych?

Reliance Industries, największy indyjski nabywca rosyjskiej ropy, przestawił się na zakup ropy z Bliskiego Wschodu i Stanów Zjednoczonych po nałożeniu przez USA sankcji na Łukoil, Rosnieft i ich spółki zależne, donosi Bloomberg. Zakupy dotyczą kilku gatunków ropy naftowej, w tym saudyjskiej Khafji, irackiej Basrah Medium i katarskiej Al-Shaheen, a także amerykańskiej West Texas Intermediate (WTI). Dostawy rozpoczną się w grudniu, podały źródła.

Indie wracają do bliskowschodniej ropy

Indyjski koncern już kupił w październiku co najmniej 10 mln baryłek ropy na rynku spot, z czego większość, według traderów, stanowiły gatunki bliskowschodnie. Jest to powrót do sytuacji sprzed agresji Putina na Ukrainę, kiedy Indie nie interesowały się rosyjskim surowcem, a zaopatrywały się głównie w Iraku, Arabii Saudyjskiej i Afryce.

Jeszcze we wrześniu Indie kupowały od Rosji 1,6 miliona baryłek dziennie, pokrywając 36 proc. swojego zapotrzebowania na import. W szczytowym okresie, od kwietnia do czerwca 2025 r., dostawy sięgały około 2 mln baryłek dziennie.